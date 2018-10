Tung tin HLV Mourinho bị sa thải, nhà báo lĩnh "quả đắng"

Ban lãnh đạo M.U mới đây đã ban hành lệnh "cấm cửa" đối với nhà báo David McDonnell (Mirror) vì có hành vi tung tin tức không đúng sự thật về tương lai của HLV Jose Mourinho.

Trước khi vòng 8 Premier League diễn ra, nhà báo David McDonnell (Mirror) đã khiến giới truyền thông sôi sục với tuyên bố về việc M.U sẽ sa thải Jose Mourinho bất chấp kết quả của cuộc đọ sức giữa “Quỷ đỏ” và đối thủ của họ, Newcastle.

Nhà báo David McDonnell tung tin M.U sẽ sa thải HLV Jose Mourinho.

​Tuy nhiên, với việc Jose Mourinho vẫn còn "yên vị" trên ghế nóng của “Quỷ đỏ”, có thể khẳng định, những thông tin mà tờ Mirror đưa ra là không đúng sự thật. Theo tiết lộ mới đây từ beIN SPORTS, ban lãnh đạo Quỷ đỏ mới đây đã đưa ra quyết định trừng phạt David McDonnell vì những thông tin mà nhà báo này đưa ra.

Theo đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ thu hồi thẻ tác nghiệp của người đàn ông sinh năm 1971 này tại Old Trafford. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên mà M.U "cấm cửa" McDonnell. 5 năm về trước, đích thân HLV lúc đó của “Quỷ đỏ” là David Moyes cũng đã từng cấm nhà báo này tới sân vì để lộ đội hình ra sân của đội chủ sân Old Trafford.

David McDonnell được xem là chuyên gia săn lùng những tin tức liên quan đến M.U. Chính ông là một trong những người đưa tin đầu tiên về việc “Quỷ đỏ” sa thải David Moyes và Louis van Gaal.