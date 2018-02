Tuyển thủ U23 Xuân Mạnh và câu chuyện 500 ngàn tiền thưởng đầu tiên

Tham dự giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Báo Nghệ An năm 2007, Xuân Mạnh đạt giải cầu thủ xuất sắc nhất và được thưởng 500 ngàn đồng.

Khi tuyển thủ U23 Phạm Xuân Mạnh cùng đồng đội trở về quê nhà trong vòng tay của người hâm mộ xứ Nghệ, chị Phan Thị Hà, mẹ của Mạnh vẫn còn cảm giác lâng lâng, vui sướng. Người mẹ đến từ quê nghèo xã Minh Thành, huyện lúa Yên Thành (Nghệ An) vẫn cứ ngỡ câu chuyện cuộc đời của con trai như là một giấc mơ.

Xuân Mạnh mong sớm có tiền thưởng để trả nợ và sửa sang nhà cửa cho bố mẹ.

Mạnh mê bóng đá từ nhỏ và được các chú trong xã "tiến cử" vào đội tuyển nhí của huyện Yên Thành.

Vào mỗi dịp hè về, Trung tâm văn hóa huyện Yên Thành lại tập hợp những cầu thủ giỏi nhất huyện để thành lập 2 đội tuyển Thiếu niên và Nhi đồng để tham dự Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Báo Nghệ An. Trước năm 2010, các đội tham dự giải phải đá vòng loại theo cụm. Đội Yên Thành nằm chung cụm với Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Đô Lương. Tất cả đều là những địa phương có truyền thống bóng đá trẻ của Nghệ An.

Mùa giải 2007, Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức là nhân tố chính của đội nhí Yên Thành thi đấu vòng loại ở Quỳnh Lưu. Sự xuất sắc của Xuân Mạnh, Văn Đức đã giúp Yên Thành lọt vào vòng chung kết ở thành phố Vinh.

Mùa hè năm đó, các cầu thủ nhí Yên Thành được ngồi xe công nông, vào thành phố Vinh để dự vòng chung kết. Lần đầu đưa con vào Vinh đá bóng, vợ chồng chị Hà gói một nắm cơm. Đến Vinh, thấy các bạn được mua đồ ăn sáng, người mẹ nghèo chỉ có 10 ngàn đồng, mua bánh mì cho con. Thế nhưng, cả bố, mẹ và Mạnh đều nhường nhau...

Sau đó, gia đình Mạnh được lãnh đạo đội bóng nhi đồng Yên Thành hỗ trợ ăn ở để cổ vũ cho con thi đấu.

Sự xuất sắc của Mạnh và các cầu thủ đã đưa Yên Thành lọt vào chung kết cùng với đối thủ Đô Lương. Trong trận chung kết, đội nhí Yên Thành thua Đô Lương và giành ngôi Á quân. Tại giải đấu đó, Văn Đức là Vua phá lưới. Xuân Mạnh là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Chị Phan Thị Hà vẫn nhớ như in ngày Mạnh nhận được giải cầu thủ xuất sắc nhất. "Cháu nhận giải cầu thủ xuất sắc, được thưởng 500 ngàn đồng. Đó là một số tiền lớn. Cả nhà bàn nhau mua chiếc xe đạp để Mạnh đi học. Nhưng sau đó lại quyết định giành tiền đó để mua sách vở, áo quần cho năm học mới", Chị Hà nhớ lại những ngày gian khó.

Tại giải đấu, Mạnh được tuyển vào CLB Sông Lam Nghệ An. Đó là một ngày không thể nào quên đối với người mẹ nghèo. Sau khi đưa con trai vào CLB Sông Lam Nghệ An, chị Hà gặp ông Nguyễn Hồng Thanh khi đó là Giám đốc CLB Sông Lam Nghệ An, nay là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ. Câu đầu tiên mà ông Thanh nói với chị Hà là: "Chị cứ yên tâm về lo ruộng đồng. Cháu Mạnh vào đây đã có các thầy ở câu lạc bộ lo đầy đủ".

"Kể từ ngày đó, gia đình chúng tôi tin tưởng giao Xuân Mạnh cho các thầy ở câu lạc bộ. Nhờ các thầy giúp đỡ, chỉ dạy mà cháu có được như ngày hôm nay", chị Hà tâm sự.

Sau thành công lịch sử của U23 Việt Nam với ngôi Á quân châu lục, cậu con trai của chị Hà trở thành những người anh hùng, được hàng ngàn người hâm mộ chào đón. Người mẹ nghèo cũng rất vui, sống trong tâm trạng lâng lâng nhưng luôn nhắc nhở con thắng không kiêu, bại không nản, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng để tập luyện, mang vinh quang về cho câu lạc bộ, cho đất nước.