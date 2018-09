U16 Việt Nam chồng chất khó khăn vì… ông trời

Kuala Lumpur đổ mưa lớn khiến mặt sân thi đấu giải U16 châu Á 2018 không đảm bảo.

Theo lịch, tối 26.9 sẽ diễn ra hai trận đấu tại bảng A giải U16 châu Á 2018 giữa Malaysia vs Nhật Bản (sân Bukit Jalil) và Thái Lan vs Tajikistan (sân UM Arena). Tuy nhiên, do trời đổ mưa to trong nhiều giờ liền, mặt sân đầy nước nên BTC quyết định hoãn hai trận đấu nói trên.

U16 Việt Nam.

Dự kiến, nếu thời tiết diễn biến tốt, cả hai trận đấu tại bảng A sẽ diễn ra vào 10h sáng 27.9. Trong khi đó, vào buổi tối cùng ngày, U16 Việt Nam sẽ có trận đấu sinh tử với Iran.

Việc mặt sân bị ngâm nước, lại tổ chức 2 trận đấu/ngày sẽ ảnh hưởng tới chất lượng mặt sân khi U16 Việt Nam thi đấu. Trong khi đó, Iran lại sở hữu thể hình, thể lực tốt nên bất lợi sẽ thuộc về thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Ở trận đấu vào tối nay, U16 Việt Nam buộc phải đánh bại Iran với tỉ số đậm và mong Indonesia thua Ấn Độ mới có hi vọng đi tiếp. Hiện U16 Việt Nam kém Indonesia, Ấn Độ 3 điểm nên cặp đấu này kết thúc hòa, U16 Việt Nam hiển nhiên bị loại.

Do Ấn Độ từng thắng Việt Nam nên nếu thua Indonesia, Ấn Độ vẫn xếp trên Việt Nam, dù đoàn quân áo đỏ có thắng Iran bao nhiêu bản. Tại giải này, chỉ số đối đầu được ưu tiên xét đến khi hai đội bằng điểm.