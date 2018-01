U23 Việt Nam gây "địa chấn", HLV Park Hang-seo thổ lộ tâm can

Toi nghi HLV Park Hang_seo la nguoi thay gioi. Ong con la nguoi con co hieu. Ma co hieu la nen tang...

Toi nghi HLV Park Hang_seo la nguoi thay gioi. Ong con la nguoi con co hieu. Ma co hieu la nen tang cua dao duc, cai noi cua su may man va chia khoa cua moi thanh cong. Chuc ong tiep tuc dan dat doi tuyen U23 VN tiep tuc chien thang vuon toi dinh vinh quang. Hanh phuc cua doi tuyen VN la mon qua y nghia cua ong gui roi me gia va gia dinh tai qua nha!