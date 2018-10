VFF ra một loạt án phạt sau sự cố nữ cầu thủ ẩu đả

(Dân Việt) Hai ngày sau sự cố cầu thủ 2 đội nữ TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam đánh nhau trên sân Thống Nhất, tối nay, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra một loạt án phạt nặng đối với các cá nhân liên quan.

Tối nay, trang chủ VFF đã thông tin các án phạt liên quan tới vụ ẩu đả giữa 2 đội bóng nữ TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam trên sân Thống Nhất hôm 12.10 vừa qua.

Ban kỷ luật VFF đã ban hành 1 loạt án phạt đối với tập thể và cá nhân 2 đội TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: I.T

Theo đó, một loạt án phạt đã được đưa ra. Cụ thể, 4 cầu thủ của TP.HCM I là Trần Nguyễn Bảo Châu (số 18), Nguyễn Thị Mỹ Anh (số 25), Trần Thị Phương Thảo (số 37), Trần Thị Thu (số 15) bị phạt mỗi cầu thủ 10 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 5 tháng.

Lý do là các cầu thủ nêu trên đã có hành vi xâm phạm thân thể thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng đối với cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam trong trận đấu giữa hai đội TP. Hồ Chí Minh I và Than Khoáng Sản Việt Nam ngày 12.10.2018 trên sân vận động Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Về phía Than Khoáng sản Việt Nam, 2 cầu thủ Phạm Hoàng Quỳnh (số 8), Khổng Thị Hằng (số 32) cũng bị phạt mỗi người 10 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức trong 5 tháng vì lỗi tương tự nêu trên.

Bên cạnh đó, Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất - đơn vị đăng cai tổ chức các trận đấu lượt về giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 bị phạt 10 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả xuống sân đánh cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam trong trận đấu nói trên.

Đội TP. Hồ Chí Minh I và Than Khoáng sản Việt Nam bị phạt mỗi đội 30 triệu đồng do có số đông cầu thủ của đội tham gia ẩu đả với nhau..

Cảnh cáo ông Trần Anh Tuấn, Trưởng đoàn đội TP. Hồ Chí Minh I, Ban huấn luyện đội TP. Hồ Chí Minh I; Cảnh cáo ông Trịnh Minh Dũng, Trưởng đoàn đội Than Khoáng Sản Việt Nam, Ban huấn luyện đội Than Khoáng Sản Việt Nam vì để xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên.

Trở lại trận bán kết giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 chiều 12.10 vừa qua, ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ nữ 2 đội TP.HCM I và Than Khoáng sản Việt Nam đã lao vào nhau ẩu đả.

Đây là hình ảnh vô cùng xấu xí xuất hiện ngay trên kênh truyền hình VTV6, ảnh hưởng nhiều tới ấn tượng đẹp mà lớp lớp thế hệ cầu thủ nữ Việt Nam đã tạo dựng trong lòng người hâm mộ nước nhà.