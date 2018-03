Vì Mourinho, M.U hoãn kế hoạch nâng cấp sân Old Trafford

(Dân Việt) Ban lãnh đạo đang cân nhắc khả năng hoãn kế hoạch nâng cấp sân Old Trafford để đầu tư tiền cho HLV Jose Mourinho tăng cường lực lượng nhằm giúp đội nhà chinh phục danh hiệu ở Premier League và Champions League.

Kể từ khi chuyển sang dẫn dắt M.U hồi mùa Hè năm 2016, HLV Mourinho đã giúp nửa đỏ thành Manchester giành 3 danh hiệu gồm Siêu cúp Anh, League Cup và Europa League. Mùa giải này, M.U đang xếp thứ 2 tại Premier League với 59 điểm sau 28 trận, kém đội đầu bảng Man City 13 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Ở Champions League, họ đã lọt vào vòng 1/8. Tại FA Cup, “Quỷ đỏ” cũng lọt vào vòng tứ kết. Giới chủ M.U đang cân nhắc khả năng hoãn kế hoạch nâng cấp sân Old Trafford vì Mourinho. Tin liên quan NÓNG: Lộ diện 4 ứng viên thay thế Wenger M.U phá kỷ lục chuyển nhượng mua siêu tiền đạo Argentina Real Madrid gửi “tối hậu thư” cảnh báo De Gea Trong quãng thời gian dẫn dắt M.U, Mourinho đã được gia đình Glazer cấp cho số tiền 300 triệu bảng để mua sắm cầu thủ. Thế nhưng, trong đội hình Red Devils hiện nay có khá nhiều lão tướng như Ashley Young, Antonio Valencia (32 tuổi), Michael Carrick, Zlatan Ibrahimovic (36 tuổi). Vì vậy, HLV Mourinho cần thêm kinh phí mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình M.U. Hiểu rõ mong muốn của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, giới chủ đội bóng đang cân nhắc khả năng hoãn kế hoạch nâng cấp sân vận động Old Trafford để giúp “Người đặc biệt” có thể tậu những bản hợp đồng mà ông mong muốn. Trước đó, Ban lãnh đạo M.U đã thông qua kế hoạch mở rộng sức chứa của sân Old Trafford từ 75.000 chỗ ngồi lên 88.000 chỗ ngồi. Động thái này nhằm giúp đội bóng tăng thêm doanh thu từ tiền bán vé. Đồng thời, lượng CĐV vào “Nhà hát của những giấc mơ” đông hơn sẽ tạo thêm áp lực cho các đối thủ làm khách tại đây. Thời gian gần đây, Mourinho đã đưa những cái tên như hậu vệ cánh phải Alvaro Odriozola (Real Sociedad), tiền đạo Robert Lewandowski (Bayern Munich), trung vệ Toby Alderweireld (Tottenham), tiền vệ trung tâm Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) và tiền vệ cánh Malcom (Marseille) vào danh sách mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Nếu các quan chức M.U quyết định hoãn kế hoạch nâng cấp sân Old Trafford, chắc chắc Mourinho sẽ được cấp khoản kinh phí lớn để tăng cường lực lượng.

