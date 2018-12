VTV6 trực tiếp trận Việt Nam vs Triều Tiên

(Dân Việt) Để chuẩn bị cho Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên vào lúc 19h tối nay trên sân Mỹ Đình. VTV6 sẽ phát sóng trực tiếp trận đấu này để NHM Việt Nam tiện theo dõi.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup 2019 bắt đầu vào đầu tháng 1 tới, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu làm nóng với ĐT Triều Tiên (ngày 25.12) và ĐT Philippines (31.12). Trận đấu với ĐT CHDCND Triều Tiên sẽ là lần đầu tiên chúng ta trở lại sau chức vô địch AFF Cup mới diễn ra cách đây ít lâu. Việt Nam vs Triều Tiên. Nếu tính thêm cả giải giao hữu M150 Cup diễn ra tại Thái Lan năm ngoái thì đến thời điểm hiện tại, những cầu thủ trụ cột của ĐT Việt Nam như Văn Hậu, Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng, Văn Đức... đã thi đấu liên tục không có quãng nghỉ nào trong suốt 1 năm qua. Với chức vô địch AFF Cup và dàn cầu thủ đồng đều, hứa hẹn tiếp tục tạo nên bất ngờ tại Asian Cup 2019, người hâm mộ đang đặt kỳ vọng vào ĐT Việt Nam. Theo đó, trận giao hữu trước ĐT CHDCND Triều Tiên vào 19h tối nay tại Mỹ Đình, là cơ hội để HLV Park hang-seo hoàn thiện cho ĐT Việt Nam của chúng ta trước khi dự Asian Cup 2019. Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên đã mang sang Việt Nam lực lượng rất mạnh. Trong đó đáng chú ý nhất là tiền đạo Han Kwang-song mới 20 tuổi nhưng đã khoác áo CLB Cagliari tại Serie A. Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên cũng còn có những cái tên đáng chú ý khác là Ri Yong-jik và Pak Kwang-ryong chơi bóng tại Nhật Bản và Áo. Không những vậy, ĐT CHDCND Triều Tiên đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cách đây 2 tuần và đây là thời điểm họ hoàn thiện lối chơi trước khi tham dự Asian Cup 2019. Với mục tiêu lọt vào tứ kết, ĐT CHDCND Triều Tiên rõ ràng là "liều thuốc thử" cực mạnh cho HLV Park Hang-seo và các học trò. Trận đấu hấp dẫn giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và ứng dụng xem thể thao miễn phí VTV Sports lúc 19h00 hôm nay, 25.12.

