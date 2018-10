Xem trực tiếp Chelsea vs M.U trên kênh nào?

(Dân Việt) Tâm điểm của các giải VĐQG châu Âu cuối tuần này chính là cuộc thư hùng giữa Chelsea và M.U tại sân Stamford Bridge. Vậy trận đấu này sẽ diễn ra vào thời điểm nào và được kênh sóng nào tại Việt Nam phát sóng trực tiếp.

Không quá lời khi nói Chelsea và M.U giống như nước với lửa. Cách nói này đúng với cả màu áo của 2 đội lẫn phong cách bóng đá mà 2 “thuyền trưởng” của họ theo đuổi. Chelsea với màu xanh truyền thống đang theo đuổi lối đá tấn công thống trị bóng với Maurizio Sarri. Trong khi đó, M.U là màu đỏ nhưng lại chơi thực dụng hết mức với Jose Mourinho. Điều thú vị là 2 đội bóng lúc này đang đảo ngược phong cách cho nhau. Nếu Chelsea trước đây nổi tiếng về phòng ngự và sự thực dụng đến lạnh người thì M.U cũng gắn liền tên tuổi với lối đá tấn công bốc lửa. M.U vs Chelsea. Tuy vậy, đáng tiếc là chỉ có Chelsea “chuyển mình” thực sự. Họ gần như “lột xác” hoàn toàn với Sarri và đang dần dần trở thành một phiên bản tương tự Man City của Pep Guardiola. Có nghĩa trong mọi hoàn cảnh, trước mọi đối thủ, Chelsea đều cố gắng cầm bóng và triển khai tấn công bằng các đường chuyền ngắn. Ngược lại, M.U bị mắc kẹt vì phong cách của Mourinho và thực lực của đội bóng. Họ muốn đá tấn công, nhưng không có đủ các cầu thủ để tấn công mọi lúc mọi nơi. Và đến khi Mourinho muốn “Quỷ đỏ” chơi phòng ngự thì họ lại phạm phải quá nhiều sai lầm. Kết quả, M.U không có được sự ổn định cần thiết để cạnh tranh danh hiệu ở Premier League. Tuy nhiên, ở từng trận đấu cụ thể, đội bóng của Mourinho vẫn rất đáng gờm. Đừng quên ở mùa trước, họ đã lần lượt đánh bại cả 5 đối thủ trong top 6 bằng các toan tính của HLV người Bồ Đào Nha. Nói như vậy để thấy trận đấu tối nay ở Stamford Bridge rất có thể sẽ không… hấp dẫn như mong đợi. Nếu không có gì bất ngờ, Mourinho sẽ sử dụng chiến thuật “đổ bê tông” quen thuộc và chờ đợi sai lầm của Chelsea. Đó sẽ là bài kiểm tra lớn cho Maurizio Sarri cũng như… Eden Hazard. Trong các trận đấu đã qua, Chelsea gặp không ít đối thủ chơi “đổ bê tông” như Huddersfield, Newcastle hay Cardiff. Tuy vậy, không đội nào có nhiều ngôi sao như M.U. Ngoài ra, The Blues tỏ ra phụ thuộc rất nhiều vào Hazard, người đã có 7 bàn thắng và 3 pha kiến tạo đến thời điểm này. Vấn đề nằm ở chỗ Mourinho đã biết cách khiến Hazard “im tiếng”. Mùa trước, ông sử dụng Herrerra khiến ngôi sao người Bỉ không thể “cựa mình” và kết quả, Chelsea cũng thua trận... Câu hỏi mà nhiều NHM Việt Nam quan tâm lúc này là trận Chelsea vs M.U sẽ được trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam? Đảo qua lịch phát sóng của các kênh thể thao nổi tiếng thì chỉ có 1 kênh có lịch phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Chelsea vs M.U diễn ra lúc 18h30 tối nay (theo giờ Việt Nam), đó là K+1. Ngoài xem trận Chelsea vs M.U trên kênh gồm K+1, NHM tại Việt Nam cũng có thể theo dõi những diễn biến bên lề hấp dẫn trên chuyên trang Thể thao – Dân Việt.

