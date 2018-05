Xem trực tiếp Marseille vs Atletico Madrid trên kênh nào?

(Dân Việt) Atletico Madrid là thế lực tại đấu trường chấu Âu, thế nhưng Marseille lại có lợi thế CĐV khi được thi đấu tại sân Stade de Lyon (Pháp). Câu hỏi mà nhiều NHM tại Việt Nam quan tâm là trận chung kết Europa League mùa giải 2017/18 giữa Marseille vs Atletico Madrid sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?

Sự khởi đầu khá chậm ở mùa này khiến Atletico Madrid lần đầu bị loại khỏi vòng bảng Champions League sau 4 mùa liên tiếp đều vượt qua. Ngoài ra, họ cũng không may mắn khi xếp chung bảng với Chelsea và “hiện tượng” Roma. Tuy nhiên, Atletico Madrid đã sớm vùng lên ở giai đoạn lượt về. Họ đã vươn lên trở thành đối trọng hàng đầu của Barcelona ở La Liga và đã mang đẳng cấp Champions League xuống Europa League. Rõ ràng, Los Rojiblancos là một trong những thước đo tiêu chuẩn cho chất lượng Champions League trong 5 năm qua. Họ không chỉ đều lọt vào vòng knock-out ở 4 mùa trước đây, mà có tới 2 lần vào trận chung kết. Ở 2 mùa còn lại, thầy trò HLV Diego Simeone cũng có một lần vào bán kết và một lần vào tứ kết. Marseille vs Atletico Madrid. Thực tế cho thấy, Atletico Madrid đã thể hiện được sự khác biệt lớn khi xuống chơi tại Europa League. Họ lần lượt đè bẹp các đối thủ, từ Copenhagen (tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận) ở vòng 1/16, Lokomotiv (8-1) ở vòng 1/8, Sporting (2-1) ở vòng tứ kết và vẫn thể hiện được sự vượt trội khi hạ Arsenal ở bán kết (2-1), bất kể thiếu người trong gần như cả trận lượt đi tại Emirates (Vrsaljko bỉ đuổi ngay ở phút thứ 10). Trái ngược với Atletico Madrid, tấm vé dự trận chung kết Europa League mùa này chỉ đánh dấu cho một hành trình tìm lại ánh hào quang quá khứ mà Marseille đang hướng tới. Thực tế, đội bóng này liên tục chìm trong khủng hoảng những năm trước. Họ xếp ở nửa dưới BXH Ligue 1 ở mùa 2015/16. Sự vùng lên ở mùa giải năm ngoái cũng chỉ giúp họ đứng thứ 5, qua đó giành vé dự Europa League từ vòng sơ loại thứ 3 ở mùa này. Để đi đến chung kết, đội bóng thành phố Cảng nước Pháp cũng trải qua những trận đấu rất nhọc nhằn, thậm chí có phần may mắn. Marseille rõ ràng vẫn là tập thể thất thường và đúng là chỉ ở “đẳng cấp Europa League”. Trong khi đó, Atletico Madrid không chỉ ở “đẳng cấp Champions League” mà còn là đội bóng rất giỏi đấu cúp, khôn ngoan trong những trận chung kết. Lợi thế của Marseille chỉ là sân Stade de Lyon, nơi họ sẽ có sự cổ vũ của đông đảo CĐV Pháp, nhưng liệu điều đó có xóa nhòa khoảng cách về đẳng cấp và sự già dơ ở đấu trường châu Âu? Câu hỏi mà NHM tại Việt Nam quan tâm là trận chung kết Europa League giữa Marseille vs Atletico Madrid sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng nào? Đảo qua lịch phát sóng của các kênh thể thao nổi tiếng thì chỉ có 1 kênh có lịch phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Marseille vs Atletico Madrid diễn ra lúc 1h45 rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam), đó là K+PM của Truyền hình Vệ tinh K+. Ngoài xem trận Marseille vs Atletico Madrid trên kênh K+PM, NHM tại Việt Nam cũng có thể theo dõi trực tiếp diễn biến trận đấu này thông qua các trang trực tuyến bóng đá, link sopcast, youtube và chuyên trang Thể thao – Dân Việt.

