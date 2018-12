Xem trực tiếp M.U vs Huddersfield Town trên kênh nào?

(Dân Việt) M.U vs Huddersfield Town được coi là trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 19 Premier League diễn ra đêm nay (26.12). Vậy trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam?

Chiến thắng trước Cardiff City ở vòng trước đang giúp M.U lạc quan hơn bao giờ hết. Sau khi sa thải Mourinho, bổ nhiệm Solskjaer, Quỷ đỏ giống như lột xác hoàn toàn. Không chỉ có tinh thần thi đấu mà lối chơi của họ cũng tươi sáng hơn hẳn. Trên sân Cardiff City, M.U đã tấn công không ngừng nghỉ, tạo ra thế trận áp đảo nhờ quân số tấn công vượt trội. Đội hình của họ cũng dâng cao hơn hẳn thời Mourinho. Ngay cả các trung vệ như Lindelof và Phil Jones cũng được Solskjaer khuyến khích cầm bóng lao lên tạo bất ngờ. M.U vs Huddersfield Town. Đó chính là M.U mà người hâm mộ đội bóng này mong đợi suốt từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Tất nhiên, cách đá mạo hiểm của Solskjaer hiệu quả đến đâu vẫn là câu hỏi cần có thêm thời gian để trả lời. Cardiff City dù sao vẫn là đối thủ quá yếu so với mặt bằng chung ở Premier League và không thể là thước đo chính xác cho sức mạnh của M.U. Tuy vậy, M.U hiện tại đã rơi vào hoàn cảnh tìm kiếm niềm vui nhất thời. Họ đã quá khổ sở dưới thời Mourinho và xa hơn là Van Gaal và David Moyes trước đây. Lịch thi đấu cũng ưu ái Solskjaer khi M.U được tiếp đón Huddersfield sau khi gặp Cardiff. Về lý thuyết, Huddersfield còn yếu hơn cả Cardiff City. Sau 18 vòng đấu, Huddersfield thua đến 12 trận và đứng áp chót bảng xếp hạng. Phong độ hiện tại của Huddersfield cực tệ, với chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Ngôi sao sáng nhất của họ, Aaron Mooy thì vắng mặt vì chấn thương. Nhìn chung, mọi lợi thế đang đứng về phía M.U. Và với luồng sinh khí mới mà Solskjaer đang thổi vào, Quỷ đỏ rất có thể sẽ có thêm chiến thắng đậm đà khác. Câu hỏi mà nhiều NHM Việt Nam quan tâm lúc này là trận M.U vs Huddersfield Town sẽ được trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam? Đảo qua lịch phát sóng của các kênh thể thao nổi tiếng thì chỉ có kênh K+PM phát sóng trực tiếp trận đấu giữa M.U vs Huddersfield Town diễn ra lúc 22h00 tối nay (theo giờ Việt Nam) trên sân Old Trafford.

