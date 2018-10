Xem trực tiếp M.U vs Newcastle trên kênh nào?

(Dân Việt) Trận đấu giữa M.U vs Newcastle sẽ quyết định đến cả tương lai của HLV Jose Mourinho lẫn Rafael Benitez, vậy nên nó nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới hâm mộ. Vậy trận đấu này sẽ được kênh sóng nào tại Việt Nam phát sóng trực tiếp?

Cả M.U và Newcastle đều có khởi đầu cực kỳ tệ hại ở mùa giải này. Nếu M.U chỉ giành được 10 trong 21 điểm tối đa thì Newcastle thậm chí chưa biết mùi chiến thắng. Cơn khủng hoảng của 2 đội bóng cũng bắt đầu khá giống nhau, với lý do quan trọng là 2 HLV (Mourinho và Benitez) không được mua sắm đúng mong muốn. Xét về tình hình lực lượng cũng như nguồn tiền từ giới chủ, Newcastle bết bát hơn là điều dễ hiểu. M.U vs Newcastle. Chính vì thế, trận đấu tối nay có thể sẽ xác định HLV nào là người đầu tiên bị sa thải ở Premier League mùa này. Cần biết rằng sau loạt trận cuối tuần này, các CLB sẽ có gần 2 tuần tạm nghỉ nhường chỗ cho các ĐTQG. Đó là khoảng lặng cần thiết để họ nghĩ đến chuyện thay đổi trên ghế huấn luyện. Về cơ bản, tình hình của Mourinho đang u ám hơn rất nhiều. HLV người Bồ Đào Nha có rất ít lời biện hộ cho phong độ tồi tệ của M.U. Cho dù không mua sắm nhiều, nhưng rõ ràng M.U vẫn có lực lượng tương đối mạnh và không lý do gì họ lại liên tục xảy chân trước các đội yếu hơn. Theo giới mộ điệu, không khí thù địch mà Mourinho tạo ra ở Old Trafford khiến các cầu thủ M.U đánh mất sự tự tin, mất luôn cả động lực chiến đấu, từ đó dẫn đến các kết quả không đạt kỳ vọng. Và trong bối cảnh một HLV mất quyền kiểm soát phòng thay đồ, các CLB thường không có lựa chọn nào khác ngoài việc sa thải ông ta. Trong khi đó, Newcastle khủng hoảng nhưng… hợp lý. Họ chịu đựng lịch thi đấu quá nặng từ đầu mùa. 4 trong 5 trận thua của “Chích chòe” là trước các đội bóng trong top 6 mùa trước (Tottenham, Chelsea, Man City, Arsenal). Đáng chú ý, cả 4 trận Newcastle cũng chỉ chịu thua sát nút 1-2. Cách đá của họ vẫn khá khó chịu, đặc biệt khi đối đầu với các ông lớn. Đó có thể là vấn đề mấu chốt dẫn đến kết quả trận đấu tại Old Trafford. Nếu Mourinho không thúc đẩy được học trò sát cánh chiến đấu cùng ông một lần nữa, M.U cũng khó lòng thắng được Newcaslte đang bết bát ở nhóm cuối bảng. Câu hỏi mà nhiều NHM Việt Nam quan tâm lúc này là trận M.U vs Newcastle sẽ được trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam? Đảo qua lịch phát sóng của các kênh thể thao nổi tiếng thì chỉ có 1 kênh có lịch phát sóng trực tiếp trận đấu giữa M.U vs Newcastle diễn ra lúc 23h30 tối nay (theo giờ Việt Nam), đó là K+PM. Ngoài xem trận M.U vs Newcastle trên kênh gồm K+PM, NHM tại Việt Nam cũng có thể theo dõi trận đấu này thông qua các trang trực tuyến bóng đá, link sopcast, youtube và chuyên trang Thể thao – Dân Việt.

