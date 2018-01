Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Qatar kênh nào?

Trận bán kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 vào lúc 15h00 chiều nay (23.1).

Tin liên quan Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Qatar U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội viết tiếp lịch sử khi đối đầu với U23 Qatar trong trận bán kết. Lối chơi phòng ngự - phản công đang được U23 Việt Nam vận hành rất thành công và có thể mang tới bất ngờ với bất kỳ đối thủ nào. U23 Việt Nam vs U23 Qatar. Tin liên quan Phó Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn đua xe sau trận U23 Việt Nam - Qatar Đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam đấu với U23 Qatar Lịch phát sóng vòng bán kết giải U23 châu Á 2018 Bị đánh giá thấp hơn so với U23 Qatar, lại chịu thua thiệt khi được nghỉ ít hơn 1 ngày, khó khăn là điều được dự báo với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu quyết tâm là thứ vũ khí quan trọng để U23 Việt Nam trông đợi tiếp tục hy vọng có thể tạo nên kỳ tích. Về phía U23 Qatar, họ có hàng công tốt nhất ở giải đấu này, cùng chân sút đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Almoez Ali với 5 pha lập công. Đội hình U23 Qatar hiện tại chính là lứa cầu thủ được đầu tư bài bản để hướng đến World Cup 2022 trên sân nhà. Năm 2014, đội hình này đã giành chức vô địch U19 châu Á tổ chức tại Myanmar. Xét về yếu tố lịch sử, bóng đá Việt Nam và Qatar đã có khá nhiều cuộc đối đầu. Tại vòng loại Olympic 2008, Olympic Việt Nam đã có 1 trận hòa và 1 thất bại trước Olympic Qatar, còn ở cấp độ ĐTQG, chúng ta có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua sau 4 lần đối đầu. Đáng nhớ nhất là trận hòa 1-1 tại vòng bảng Asian Cup 2007 trên sân nhà, kết quả đã giúp chúng ta lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào tứ kết.

Theo Thế Hưng (VTV)

