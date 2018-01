Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan kênh nào?

Trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV6 lúc 15h00 ngày 27.1.

U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Iraq trong trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2018. Sau khi hòa 3-3 trong 120 phút thi đấu, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-3 trong loạt sút luân lưu căng thẳng. Qua đó, U23 Việt Nam làm nên kỳ tích lịch sử, hiên ngang bước vào bán kết U23 châu Á 2018. U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan. Kỳ tích nối tiếp kỳ tích, hòa 2-2 sau 120 phút, U23 Việt Nam và U23 Qatar phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m. Và lần thứ 2 liên tiếp, U23 Việt Nam xuất sắc viết tiếp câu chuyện thần kỳ để lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam góp mặt trong trận chung kết U23 châu Á. Như vậy, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử theo cách không thể tin nổi. Quá bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng với tất cả những gì đã thể hiện. Theo đó, đối thủ của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á là U23 Uzbekistan khi đội bóng này đã có chiến thắng ấn tượng 4-1 trước U23 Hàn Quốc ở trận bán kết còn lại. Tin liên quan U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Lịch sử cho những "chàng trai vàng" Theo đó, trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp lúc 15h00 ngày 27/1 trên kênh VTV2 và VTV6. Trước đó vào lúc 13h00 sẽ là phần bình luận trước trận đấu với nhiều thông tin hấp dẫn và sôi động. Đội hình dự kiến: Tiến Dũng, Văn Thanh, Tiến Dũng, Đình Trọng, Xuân Mạnh, Quang Hải, Đức Huy, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Đức, Công Phượng.

Theo Trần Quang (VTV)

Tag: trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan kênh nào, kênh nào trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, kênh trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, VTV6 trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, VTV2 trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, chung kết U23 châu Á 2018