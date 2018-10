Xem UEFA Nations League cuối tuần này trên kênh nào?

(Dân Việt) Tháng 10 này, khán giả tiếp tục được thưởng thức bữa tiệc bóng đá đỉnh cao trên các kênh thể thao của VTVcab và truyền hình di dộng miễn phí Onme, với những trận đấu hay nhất của UEFA Nations League.

Loạt trận đầu tiên củaUEFA Nations League đã chứng kiến rất nhiều trận so tài hấp dẫn với cơn mua bàn thắng được các đội bóng tạo ra. Và cuối tuần này, các đội bóng trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch của các hạng A, B, C, D sẽ tiếp tục so tài trực tiếp của những tên tuổi lớn nhất của Lục địa gia như Tây Ban Nha (TBN), Đức, Pháp, Anh, Croatia, Italia, Bồ Đào Nha hứa hẹn mang tới cho các fan đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Hình 1: Tuyển Anh quyết trả món nợ tại World Cup 2018 trước Croatia.

Tại bảng A4, tâm điểm sẽ là màn tái đấu giữa đương kim Á quân và hạng tư Thế giới tại World Cup 2018 là Croatia và Anh tại Zagreb (1h45, 13.10, Bóng đá TV). Cả hai đội đều phải nhận thất bại “muối mặt” trước Tây Ban Nha ở loạt trận trước khi “Tam sư” thất bại trên sân nhà còn Croatia thua đậm với tỉ số 0-6. Một thất bại đồng nghĩa với nguy cơ tụt hạng sẽ hiển hiện trước mắt với cả hai đội.

Ở bảng A1, “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan sẽ tiếp đón “Cỗ xe tăng” Đức với mục tiêu vươn lên vị trí thứ 2 (1h45, 14.10, Bóng đá TV). Tại bảng đấu này, ĐKVĐ World Cup Pháp tạm xếp đầu bảng với 4 điểm sau trận hòa 0-0 với ĐT Đức và chiến thắng 2-1 trước ĐT Hà Lan.

Hình 2: Thầy trò HLV Joachim Low quyết tâm giành chiến thắng trước Hà Lan.

Cục diện bảng A2 tương đối rõ ràng khi ĐT Iceland dưới thời tân HLV Erik Hamrén tỏ ra quá yếu so với Thụy Sĩ và Bỉ với 2 thật bại nặng nề (lần lượt 0-6 và 0-3). Và cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này (vào lúc 1h45, 13.10 trên kênh Bóng đá TV) sẽ phân định đội đầu bảng sau giai đoạn lượt đi.

Còn tại bảng A3, đội tuyển Italia đang ở tình thế khó khăn với vị trí cuối bảng sau khi chỉ giành 1 điểm sau 2 lượt trận. Họ hòa may mắn Ba Lan trên sân nhà trước khi thất bại 0-1 trước ĐT Bồ Đào Nha. Ở giai đoạn lượt về, thầy trò HLV Mancini sẽ cần cải thiện phong độ nếu không muốn rớt hạng League B.

Ngoài trận cầu "đinh" của bóng đá châu Âu, UEFA Nations League còn diễn ra nhiều cặp đấu vào rạng sáng 13, 14.10 và được VTVcab trực tiếp.

Lịch thi đấu: