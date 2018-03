Xuân Trường chia 43 tỷ tiền thưởng cho U23 Việt Nam?

Trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm tái xác nhận việc không liên quan đến việc chia thưởng cũng như nhận thưởng theo đúng quy định. Theo ông, đó là phần thưởng dành cho nỗ lực của toàn đội U23 Việt Nam, chính xác là của ban huấn luyện và các cầu thủ. "Tôi chỉ biết rằng ngoài tiền thưởng thì việc nhận hiện vật, quà thưởng riêng, các tuyển thủ cũng phân chia theo kiểu 50-50. HLV Park Hang Seo khá khó xử vì ông chẳng biết phải phân chia thưởng thế nào nên đã ủy quyền hết cho Xuân Trường và ban cán sự đội bóng tự quyết định. Tôi nghĩ các cháu phân chia thưởng hợp lý, không để lại bất kỳ điều tiếng nào. Đó mới là điều đáng trân trọng" - ông Dương Vũ Lâm nhìn nhận.

Có những câu hỏi xung quanh việc HLV Park Hang Seo nhận thưởng 2 căn nhà và 1 ô tô riêng thì sẽ phân chia như thế nào? Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết đây là vấn đề nhạy cảm, các thành viên trong đội không có bất kỳ ý kiến nào về chuyện này. "Chẳng ai lại đi bắt bẻ chi li từng món quà, phần thưởng dành cho người có công cả. Nhiều cầu thủ còn được địa phương, CLB trao thưởng riêng. Điều đó hoàn toàn xứng đáng. Việc chia thưởng có lẽ nên khép lại, không nên bàn nhiều nữa" - trưởng Văn phòng Đại diện VFF khu vực phía Nam lên tiếng.

Lá thăm run rủi có thể sẽ đưa đến tình huống này vì căn cứ vào quy định bốc thăm chia bảng của VFF thì các đội nhất và nhì bảng ở vòng loại sẽ không nằm cùng bảng ở vòng chung kết. Điều đó có nghĩa Hà Nội (nhất bảng A) và Viettel (nhì A), Hoàng Anh Gia Lai (nhất C), TP.HCM (nhì C), Đồng Tháp (nhất D) và Đồng Nai (nhì D) bắt buộc phải tách đều ra 2 bảng, vô hình chung Sông Lam Nghệ An (nhất B) đương nhiên sẽ phải nằm ở bảng B vòng chung kết (bảng B vòng loại không chọn được đội nhì vào VCK).

Ngoài ra một quy định khác là chỉ có tối đa 2 đội đầu bảng nằm chung bảng ở VCK. Như vậy việc bốc thăm sẽ bắt buộc có 2 đội đầu bảng sẽ rơi vào bảng A có chủ nhà (Vì SLNA đầu bảng B đã nằm ở bảng B). Thế nên có thể là Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai (I) hay Hà Nội- Đồng Tháp (II) hoặc Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tháp (III) sẽ ở chung bảng với Thừa Thiên Huế. Căn cứ vào 2 đội nhất bảng vào bảng của chủ nhà thì 2 đội nhì bảng tương ứng sẽ vào bảng B. Tương tự đội nhất bảng còn lại ở bảng B thì đội nhì bảng đó sẽ ở bảng A. Trong cả 3 trường hợp trên kiểu gì thì bảng A của đội chủ nhà cũng sẽ là bảng tử thần vì tập hợp các đối thủ đều “nặng ký”.

Theo cập nhật của chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Công ty quản lý riêng của Quang Hải là Ohno Soccer Management có trụ sở tại Đức và người đại diện (FIFA Players' Agent) của Quang Hải là ông Tony Nguyen. Thông tin này khá bất ngờ và tính xác thực không cao. Theo tìm hiểu, ở Việt Nam hiện nay mới chỉ có thủ môn Đặng Văn Lâm có Công ty quản lý riêng ở nước ngoài là Công ty Young Football Talents. Hiện tại ở Việt Nam cũng không có bất cứ cá nhân nào đủ tiêu chuẩn làm FIFA Players Agent. Hiện trang Transfermarkt mới chỉ cập nhật thông tin phần người đại diện của Quang Hải mà chưa cập nhật hình ảnh Quang Hải cũng như định giá mức giá chuyển nhượng của cầu thủ quê Đông Anh.

Tại buổi họp báo hôm thứ 6, HLV Jose Mourinho cho rằng M.U hài lòng ở vị trí thứ 2 trên BXH và sẽ cố gắng hết sức để bảo toàn vị trí ấy. Tuy nhiên, theo tiết lộ của hậu vệ Ashley Young, anh cho rằng M.U sẽ tìm mọi cách để theo đuổi Man City cho tới khi không thể bắt kịp được nữa. “Cho tới khi mùa giải kết thúc, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Giành chiến thắng, giành nhiều điểm số, cứ như vậy và đó chính xác là những điều mà chúng tôi dự định sẽ làm. Chỉ cần chắc chắn rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Còn rất nhiều trận đấu phía trước, nên chúng tôi tin là vẫn còn đủ thời gian cho M.U. Hy vọng sau trận gặp Crystal Palace, chúng tôi sẽ giành được 3 điểm. Sẽ khó khăn đấy, nhưng miễn là chúng tôi giữ vững phong độ như tuần vừa rồi, chúng tôi tin có thể giành chiến thắng”.