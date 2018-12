Bà mẹ U60 chất ngầu được mệnh danh là 'bà trùm' thời trang đường phố

Đến các rapper nổi tiếng nước Mỹ cũng rất hâm mộ style của bà mẹ U60 này.

Nếu như tại Việt Nam có giới âm nhạc Underground thì tại Mỹ cũng có một "giới ngầm" của thời trang đường phố nằm giữa lòng thành phố New York sầm uất. Đó là một cửa hàng giống như "siêu thị" thu nhỏ, bày bán quần áo và phụ kiện của các thương hiệu streetwear khủng như Supreme, Nike, Bape,v.v...Điều khiến nhiều người bất ngờ và tò mò hơn cả chính là "thủ lĩnh" của cơ ngơi này - một bà mẹ U60 sành điệu điều hành việc kinh doanh của cửa hàng được mệnh danh là "giới ngầm " thời trang đường phố New York.

Giới tín đồ thời trang thường gọi bà với cái tên OG MA . Dù đã ở độ tuổi không còn trẻ trung nhưng bà khiến các tín đồ thời trang thích thú với phong cách ăn mặc đậm chất của "Richkid"

"Bà trùm" Streetwear OG MA là người Trung Quốc tên thật là Lam Xie hiện đang kinh doanh cửa hàng tại phố con phố Elizabeth thành phố New York. Thực chất con trai của bà là Peter chính là người lập ra cơ ngơi bán lẻ đồ thời trang đường phố này và giao lại cho OG MA quản lý.

Nhìn vào vẻ bề ngoài giản dị của một bà mẹ, khó ai có thể ngờ được sự quyền lực của người phụ nữ 60 tuổi này. Xứng danh bà trùm thế giới ngầm streetwear, cửa hàng của bà OG MA là điểm đến quen thuộc của những nhân vật có tiếng của giới truyền thông, thần tượng của nhiều giới trẻ như rapper Wiz Khalifa, Kylie Jenner và hôn phu rapper Travis Scott.

OG MA và Kylie Jenner - hot girl triệu phú nổi tiếng Hollywood

Rapper Wiz Khalifa chủ nhân của bản hit huyền thoại "See you again" là khách hàng quen thuộc tại cửa hàng của OG MA

Không chỉ là một người kinh doanh tài giỏi, về khoản thời trang bà OG MA cũng là một tay ngang không kém. Có thể bà không trẻ trung nhưng nhất quyết phải chất ngầu trong bộ đồ mình mặc.

Bà OG MA thường xuyên diện áo hoodie Supreme, quần jogger và giày sneaker

Là một người kinh doanh thời trang sành điệu, bà mẹ quốc dân của làng streetwear cũng rất biết cách "sống ảo" như một KOL chuyên nghiệp khiến giới trẻ thêm phần ngưỡng mộ.

Không thua một richkid nào khi bà mẹ u60 cũng sở hữu chiếc balo Supreme x Louis Vuitton đình đám có giá xấp xỉ 100 triệu đồng

...và cả siêu phẩm đồ Supreme x Obama

Chiếc khăn quàng cổ xấp xỉ 25 triệu đồng của Louis Vuitton

Cửa hàng mà bà OGMA quản lý có tên Unique Hype,nằm tại con phố Elizabeth của New York. thu hút hơn 176,000 lượt theo dõi trên Instagram.

Báo chí đặt tên cửa hàng là "thế giới ngầm" của thời trang đường phố New York

Phong cách bài trí cửa hàng cũng rất đặc biệt như bà chủ, không hoành tráng như showroom mà lại thu nhỏ trong lòng con phố, trưng bày "cả thế giới" từ giày sneaker, quần áo, phụ kiện được giới trẻ yêu thích và săn đón, đời thường giống như một siêu thị mini

Bên cạnh sự ngưỡng mộ về gia tài đồ hiệu của bà mẹ quyền lực này, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi vì sao cửa hàng của bà lại đông khách và nổi tiếng đến vậy trong khi tại Mỹ, không thiếu các cửa hàng lớn khác của Supreme ?

Tất cả nằm ở việc bà mẹ quyền lực luôn nhanh chân mua trước các món đồ mới của Supreme. Bởi vào mỗi thứ 5 hàng tuần những món đồ mới nhất sẽ được bày bán trước store của hãng dành cho các fan. Bà đã thuê 20-30 người xếp hàng tại store và nhờ họ mua hết những món đồ hot nhất, sau đó sẽ bán lại tại cửa hàng của mình với giá đắt hơn. Các tín đồ cuồng streetwear vẫn chấp nhận mua với giá cao hơn tại cửa hàng của bà bởi việc săn được món đồ mình yêu thích, giá tiền đối với họ không thành vấn đề.

Các tín đồ thời trang đường phố xếp hàng dài để mua đồ tại cửa hàng