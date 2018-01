Những thiên tài nổi tiếng bị ghét vì tính cách dở tệ và tật xấu quái dị

(Dân Việt) Thiên tài cũng là con người, bên cạnh sự thông minh, uyên bác và tài năng vượt trội, không ít người có thêm những tật xấu quái dị ít ai ngờ tới.

1. Bobby Fischer

Cái tên Bobby Fischer được xưng tụng là thiên tài chủ yếu bởi là những danh hiệu về cờ vua mà ông đã từng có được. Ở thời đại của ông, những trận đấu cờ vua có ông tham gia luôn xuất hiện dày đặc trên các trang báo lớn và nhận được sự quan tâm của giới truyền thông hết sức rầm rộ.

Tuy nhiên Bobby theo chủ nghĩa chống Mỹ và bài xích Do Thái. Mặc dù thực tế Fischer nhanh chóng trở thành một người nổi tiếng trên phương tiện truyền thông sau chiến thắng nổi bật vào năm 1972, và được hàng ngàn người Mỹ hoan nghênh, hâm mộ, nhưng lập trường của Fischer đối với Mỹ vẫn không có gì tốt đẹp. Ông từng tuyên bố cực kỳ ghét Mỹ, thậm chí còn từng bày tỏ rằng “Tôi muốn Hoa Kỳ bị xóa sổ."

2. Virginia Woolf

Virginia Woolf là một cái tên luôn luôn được nhớ tới với những đóng góp to lớn trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, bà quá tôn thờ sự ưu việt về trí tuệ và theo chủ nghĩa ưu tú, đồng thời bài xích người nghèo, người dân lao động và những người theo bà là “có trí tuệ trì trệ”. Theo Woolf, hàng trăm cuốn sách của bà nên được nghiên cứu và đọc bởi tầng lớp tinh hoa, nói cách khác, là những người không có đủ tiền không nên đọc sách của bà. Thậm chí, Woolf cảm thấy rằng, học tập và đọc sách là một món quà đặc biệt thuộc về những người giàu có. Trong nhật ký riêng của mình, Woolf đã thể hiện mọi thứ từ sự ghê tởm đến thương hại dành cho người dân nghèo, bà cảm thấy họ xứng đáng hơn, nhưng cũng tin rằng họ sẽ không bao giờ có thể tận hưởng cuộc sống ở “tầng lớp trên” giống như bà.

3. Nikola Tesla

Nikola Tesla rất nổi tiếng và những đóng góp của ông đối với khoa học và công nghệ cực kỳ lớn. Ông được coi là một trong những nhà khoa học trí tuệ lớn trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, bên cạnh sự đề cao ông, người ta cũng biết không ít tật xấu của Tesla do tác động của bệnh tự kỷ. Ví dụ như sự sạch sẽ thái quá hay việc ông ghét giao tiếp với mọi người, ghét cộng sự, và đặc biệt là ghét hôn nhân. Tesla chưa bao giờ có bạn gái, tất nhiên ông cũng chưa từng lấy vợ hoặc có con. Điều này cũng dễ hiểu bởi ngay cả bạn bè, đồng nghiệp ông cũng hiếm khi đi lại thân mật, phần lớn cuộc đời của Tesla sống trong sự cô đơn.

4. John Lennon

Yêu hòa bình, thể hiện tình yêu với nhân loại, và thiện chí với tất cả mọi người: đó là những gì John Lennon chiếm được từ sự ngưỡng mộ của hàng triệu người trên thế giới. Tuy nhiên, Lennon cũng từng bị những lời cáo buộc là có hành động bạo lực với phụ nữ. Ông cũng chưa bao giờ giấu giếm hành động bạo lực rất đáng lên án này của mình.

Trên thực tế, ông từng công khai thừa nhận khi trả lời phỏng vấn cho tạp chí Playboy năm 1980 rằng những hành động bạo lực đã thôi thúc ông lên tiếng kêu gọi hòa bình và tình yêu. Ông cho biết: "Tôi có xu hướng bạo lực với phụ nữ, tôi đánh đập họ và cướp đi những gì họ yêu thương. Nhưng bạn thấy đấy, tôi lại sẵn sàng đấu tranh cho hòa bình. Tôi không phải người đàn ông bạo lực muốn học cách kiềm chế hay hối hận về hành động của mình. Tôi nghĩ mình cũng phải chuẩn bị tâm lí thật kỹ trước khi công khai việc đối xử không tốt với phụ nữ ".

5. Henry Ford

Ford cũng là một nhân tài kiệt xuất trong việc chế tạo và sản xuất những chiếc xe hơi mang thương hiệu nổi tiếng thế giới. Nhưng có thể bạn chưa biết ông là một người bài xích người Do Thái dữ dội. Tờ Independent cũng cho xuất bản nhiều bài báo chống Do Thái do Ford chắp bút vào đầu thập kỷ 1920 dưới cái tên "Người Do Thái, vấn đề đầu tiên của thế giới." Những bài báo này bị lên án bởi Liên đoàn chống phỉ báng (ADL).