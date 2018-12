2 hiệp sĩ Sài Gòn bị đâm chết và những vụ cướp đường phố rúng động dư luận năm 2018

(Dân Việt) Đi chơi về khuya, cô gái bị cướp bám theo giật túi xách tử vong; thanh niên truy đuổi cướp tông vào xe tải mất mạng; đối tượng giật điện thoại kéo lê cô gái hàng chục mét trên đường ... và nhiều vụ cướp trên phố Sài Gòn khiến dư luận bức xúc.

Những vụ cướp, giật manh động xảy ra trong năm 2018 tại nhiều quận, huyện ở TP.HCM khiến dư luận xã hội không khỏi bất an. Trong đó, có những trường hợp cướp chống trả quyết liệt làm nhiều người mất mạng.

Bị vây bắt cướp đâm chết 2 “hiệp sĩ” trong “chớp mắt”

Hiện trường nơi nhóm trộm xe SH đâm chết 2 “hiệp sĩ” trên đường Cách Mạng Tháng Tám

Chiều tối 13/5, nhận được điện thoại của Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tạm trú Hóc Môn) rủ đi trộm xe, Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đồng ý và chạy xe máy đến đón Tài.

Cả hai mang theo dao, cây sắt, đoản cạy khoá cùng thiết bị phá sóng định vị... chạy trên nhiều tuyến đường ở quận 10, quận 3 để “tìm mồi”. Phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, nhóm “hiệp sĩ” đường phố quận Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm âm thầm bám theo.

Đến trước một shop quần áo trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) thấy xe SH dựng trước cửa hàng, Tài vào bẻ khóa, lấy xe máy phóng đi. Vừa lúc này, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình ập tới vây bắt. Bị bao vây, Tài rút dao đâm túi bụi khiến 2 “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) tử vong.

Thấy Phú bị các “hiệp sĩ” khác khống chế, Tài xông đến đâm loạn xạ giải vây cho đồng phạm khiến 3 người bị thương 2-68%. Bộ đôi này sau đó tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ việc chỉ xảy ra trong 13 giây.

Sau khi gây án, Tài gọi điện cho Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) xin ở nhờ vài hôm. Nghe tin 2 “hiệp sĩ” bị đâm chết, Hùng hỏi Tài có phải là hung thủ không, Tài thừa nhận. Tuy nhiên, Hùng và là Trịnh Thị Như (27 tuổi) vẫn tiếp tục cho Tài trú ngụ.

Ngay sau vụ án mạng đặc biệt xảy ra, Công an TP.HCM vào cuộc điều tra và lần lượt truy bắt các đối tượng trên.

Các bị cáo Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Châu Phú, Ngô Văn Hùng tại tòa. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 29/11, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài mức án tử hình về tội Giết người, 6 năm tù tội Trộm cắp tài sản, 2 năm tội Cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt Tài phải chịu là tử hình.

Bị cáo buộc đồng phạm của Tài ở cả 3 tội danh, Nguyễn Hoàng Châu Phú lĩnh án chung thân. Ngô Văn Hùng (32 tuổi) nhận 4 năm tù, Trịnh Thị Như lĩnh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi Che giấu tội phạm.

Ớn lạnh cảnh cô gái bị cướp kéo lê hàng chục mét qua giao lộ

Hình ảnh cô gái bị cướp kéo lê trên đường

Ngày 19/4, cô gái đứng bên đường góc giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học (quận 1) thì bị thanh niên chạy xe máy áp sát, giật điện thoại rồi kéo lê trên đường hàng chục mét.

Đối tượng phóng xe bạt mạng, vượt đèn đỏ ở ngã tư và kéo lê cô gái. Nhiều người đang dừng đèn tín hiệu ở hướng ngược lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng nhưng không thể lao vào cứu nạn nhân. Toàn bộ diễn biến vụ cướp được camera hành trình của một phương tiện ghi lại.

Đối tượng Trương Hồng Thái cướp điện thoại, kéo lê cô gái trên đường

Vào cuộc điều tra, trinh sát đã bắt giữ đối tượng gây án là Trương Hồng Thái (23 tuổi, ngụ quận 4) và thu hồi chiếc điện thoại tang vật mà Thái đã cướp của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thái khai hôm gây án, Thái đang chở bạn gái đi làm về thì thấy nạn nhân cầm điện thoại đứng bên đường nên ra tay cướp giật.

Giật dây chuyền bất thành, cướp đạp thẳng hai mẹ con bé trai 3 tuổi xuống kênh

Hiện trường vụ giật dây chuyền bất thành, cướp đạp thẳng hai mẹ con bé trai 3 tuổi xuống kênh

Sáng 16.7, chị Dương Thị Ngàn (31 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển xe máy chở con trai 3 tuổi lưu thông trên Tỉnh lộ 15, khi đến ấp Phú Hòa (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi) thì bị đối tượng Tạ Mộc Thuận (43 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) chạy xe máy áp sát giật dây chuyền đeo trên cổ nhưng bất thành.

Thuận sau đó đạp vào xe khiến hai mẹ con chị Ngàn lao xuống kênh nước. Chiếc xe của Thuận cũng bị ngã.

Nghe tiếng kêu cứu và thấy hai mẹ con chị Ngàn đang cầu cứu dưới dòng nước, anh Trần Văn Lắng (36 tuổi, ngụ Củ Chi) chạy xe ngang qua dừng lại cứu thoát.

Lúc này, thấy xe của anh Lắng còn cắm ổ khóa nên đối tượng Thuận nhảy lên xe phóng đi, bỏ lại chiếc xe máy 62G1-200.85 mà Thuận điều khiển đi gây án trước đó.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi có mặt lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Truy đuổi cướp, thanh niên giao hàng tử vong

Giao lộ Thống Nhất – Nguyễn Xuân Khoát (quận Tân Phú) nơi thanh niên truy đuổi theo cướp tông vào xe tải, tử vong

Chiều 23.7, anh Lê Triều Vũ (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đang dừng xe nghe điện thoại trên đường Phan Đình Phùng (quận Tân Phú) thì bị hai đối tượng chạy xe máy áp sát giật phăng điện thoại, tẩu thoát.

Anh Vũ sau đó tăng ga đuổi theo. Đến giao lộ Thống Nhất – Nguyễn Xuân Khoát (phường Tân Thành, quận Tân Phú), anh Vũ mất kiểm soát tông vào xe tải, ngã xuống đường dẫn đến tử vong.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Ban chỉ huy Công an quận Tân Phú đã chỉ đạo Đội CSHS Công an quận vào cuộc truy xét. Công an xác định, nạn nhân Vũ bị cướp điện thoại khi đang chờ giao hàng cho khách.

Bằng biện pháp nghiệp vụ cũng như thu thập dữ liệu camera khu vực, trinh sát xác định hai đối tượng cướp điện thoại của anh Vũ là Nguyễn Minh Hiếu (tự Hiếu “cận”) và Trần Thành Tiến (tự Tiến “bake”, cùng 15 tuổi, đều ngụ trên địa bàn quận Tân Phú). Cả hai đối tượng đều nằm trong nhóm tuổi vị thanh niên, không chịu học hành, sống lêu lổng và thường xuyên tụ tập tại các điểm ăn chơi trên địa bàn.

Tối 23.7, khi Hiếu và Tiến đang ngồi uống cà phê trên đường Phan Đình Phùng (quận Tân Phú) thì bị trinh sát ập đến bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án.

Ban đầu, cả 2 rất “vô tư” và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do thiếu tiền chơi game nên cả 2 bàn nhau rảo quanh các tuyến đường ở quận Tân Phú để giật điện thoại đắt tiền của người đi đường. Khi phát hiện anh Vũ đang dừng xe nghe điện thoại trên đường Phan Đình Phùng nên Hiếu chạy xe áp sát để Tiến giật điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát. Cướp được tài sản, cả 2 đem đi bán rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài, vào quán internet chơi game.

Khi nghe các điều tra viên thông tin nạn nhân đã thiệt mạng trên đường truy đuổi, cả Tiến và Hiếu suy sụp tinh thần, bật khóc như mưa.

Cướp giật giỏ xách khiến cô gái tử vong

Hai đối tượng Trần Thanh Tín và Ngô Hoàng Anh giật túi xách ở cầu Thủ Thiêm (quận Bình Thạnh) khiến cô gái tư vong

Khuya 25/10, chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (25 tuổi) và người bạn tên Dung chạy xe máy lưu thông trên cầu Thủ Thiêm, hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh. Lúc này, hai đối tượng cướp đi xe máy áp sát giật chiếc túi xách của Vy khiến xe máy loạng choạng, hai cô gái ngã xuống đường bất tỉnh.

Trên đường đi, anh Nguyễn Viết Quý (28 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã phát hiện, hỗ trợ đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Chị Vy bị gãy xương hàm, trật khớp tay còn cô bạn tử vong do chấn thương sọ não.

Qua xác minh, tài sản trong túi xách gồm điện thoại di động Samsung Note 8, 500.000 đồng, giấy tờ cá nhân...Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ Trần Thanh Tín (15 tuổi) và Ngô Hoàng Anh (18 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.