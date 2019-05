2 vụ tai nạn trong đêm ở quận Thủ Đức, 3 người thương vong

(Dân Việt) Cùng một thời gian, trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn tại khu vực cầu vượt Sóng Thần khiến anh Hải tử vong

23h đêm 11/5, xe container lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi An Sương. Khi đến cầu vượt Sóng Thần (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Đặng Minh Hải (36 tuổi, quê An Giang) điều khiển.

Cú va chạm khiến anh Hải ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường xe máy tự chế lao lên vỉa hè khiến 2 người thương vong

Cùng thời gian này, trên đường số 9 (phường Linh Tây, quận Thủ Đức), xe máy tự chế chở hai thanh niên mất kiểm soát lao lên vỉa hè. Sự cố khiến cả hai nằm bất động trên đường. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng một người đã tử vong.

Thông tin ban đầu, người tử vong tên Phong là thợ sửa xe máy, còn người bị thương tên Quân - chủ phương tiện.

Đến rạng sáng 12/5, Công an quận Thủ Đức mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.