29 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ Tết Dương lịch

(Dân Việt) Trong ngày 31/12, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, trong đó, đường thuỷ không xảy ra tai nạn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (29,30,31/12/2018, toàn quốc xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 81 người, bị thương 41 người. So với 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017 (30/12/2017 – 01/01/2018) giảm 8 vụ, tăng 14 người chết, giảm 33 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn ở TP.Hồ Chí Minh khiến 2 thanh niên trọng thương

Riêng ngày 31/12/2018, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Trong đó, đường bộ và đường sắt xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 15 người. Đường thuỷ không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong ngày, đường dây nóng của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia nhận được 8 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không. Sau khi nhận được phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.617 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết thêm, sáng 31/12/2018, trên các tuyến đường chính mật độ phương tiện tham gia giao thông đã giảm hẳn, các tuyến đường nội đô tại TP.Hà Nội và Hồ Chí Minh đã thông thoáng. Người dân đổ dồn về một số địa điểm du lịch như Sapa – Lào Cai, Tam đảo – Vĩnh Phúc để xem băng tuyết dẫn đến mật độ phương điện giao thông tăng đột biến.