“Ác quỷ” sát hại, hiếp dâm cô gái chăn dê bị bắt giam

(Dân Việt) Sau khi siết cổ cô gái chăn dê tắt thở, Đởi 2 lần giờ trò đồi bại với nạn nhân rồi bỏ về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Đối tượng Lâm Văn Đởi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Văn Đởi (22 tuổi, ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, hiếp dâm. Nạn nhân là chị Sương (27 tuổi, ngụ địa phương, tên nạn nhân đã thay đổi).

Theo cơ quan công an, sáng 3/1, cha chị Sương tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng với Đởi và 4 người khác. Trưa cùng ngày, chị Sương đi chăn dê trở về nhà ăn cơm. Lúc này, Đởi nhìn thấy chị Sương nên nảy sinh ý định giở trò đồi bại.

Đầu giờ chiều cùng ngày, chị Sương tiếp tục đi chăn dê dưới chân núi gần nhà. Đởi sau đó viện cớ say nên ra về. Đối tượng lấy xe máy chạy đến khu vực thả dê để tìm chị Sương nhưng không gặp nên quay lại nhậu tiếp.

Đến 16h cùng ngày, Đởi quay lại khu vực thả dê gặp chị Sương nói chuyện và đòi quan hệ tình dục nhưng cô gái không đồng ý. Đởi sau đó siết cổ chị Sương đến tắt thở rồi thực hiện hành vi đồi bại của mình. Đối tượng sau đó kéo xác nạn nhân đem giấu rồi tiếp tục giở trò đồi bại lần thứ 2.

Sau khi gây án, đối tượng về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.