Bản tin bão 10h: Bão Tembin gió giật “điên cuồng” đang tiến về đất liền Tây Nam Bộ

(Dân Việt) Bão số 16 – Tembin gió giật cấp 13 đang tiến gần về phía đất liền. Vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau đang có gió giật “điên cuồng”, sóng biển nhiều nơi cao 4-6 mét.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 16 – Tembin. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 7 giờ sáng nay (25/12), tâm bão số 16 – Tembin đang ở cách Côn Đảo khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển 20-25km/h.

Khoảng tối và đêm nay (25/12) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của bão số 16 kết hợp với không khí lạnh, từ sáng nay, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 4-6 mét.

Đến trưa nay, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13.

Ven biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có khả năng nước biển dâng do bão khoảng 0,5 mét, sóng biển cao 4-6 mét.

Trên đất liền các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang có gió cấp 7-8, giật cấp 10. Trên đất liền các khu vực khác thuộc Nam Bộ và các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đến 7 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão số 16 –Tembin ở trên khu vực Tây Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-12.

Đến 19 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão cách Thổ Chu khoảng 120km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 mét. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ảnh hưởng của bão số 16 nên trong ngày và đêm nay (25/12), ở Nam Bộ có mưa to; từ đêm 25/12 ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và có khả năng kéo dài 2-3 ngày. Từ đêm 26/12, mưa vừa, mưa to có khả năng mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.