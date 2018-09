Bất ngờ thấy xe máy bị mất từ lâu đang... bon bon trên đường

(Dân Việt) Thấy chiếc xe máy của mình bị mất nhiều tháng trước đang được người đàn ông nước điều khiển trên phố Sài Gòn, thanh niên chạy đến báo tổ CSGT.

Chiếc xe máy người đàn ông nước ngoài điều khiển

Trưa 29/9, sau khi củng cố hồ sơ, Công an phường Bình Thọ (quận Thủ Đức, TP.HCM) đã bàn giao tang vật cùng nghi can người nước ngoài cho Công an quận Gò Vấp tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Bình Thái (quận 9). Lúc này, anh L.M.D. (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) hớt hải chạy đến trình báo thấy chiếc xe máy bị mất nhiều tháng trước đang được người đàn ông nước ngoài điều khiển lưu thông trên xa lộ Hà Nội.

Tổ công tác CSGT sau đó dùng mô tô đặc chủng đuổi theo người nước ngoài, khi đến đường Võ Văn Ngân (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) tổ công tác đuổi kịp và ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Làm việc với CSGT, người đàn ông nước ngoài chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe photo nên tổ công tác đã yêu cầu về Công an phường Bình Thọ để làm rõ.

Qua làm việc ban đầu, công an phường nghi vấn đây là vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp nên đã lập hồ sơ chuyển Công an quận Gò Vấp tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.