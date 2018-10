Bị sàm sỡ trên phố, cô gái "nổi điên" tung cước khiến "yêu râu xanh" khiếp vía

(Dân Việt) Cô gái cơ bắp đã tung cú đấm như trời giáng vào mặt tên yêu râu xanh dám sàm sỡ cô trên phố đông người qua lại.

Khi đối mặt với "yêu râu xanh", nỗi sợ hãi gần như khiến các nạn nhân không dám chống cự hoặc nghĩ rằng chống cự là vô ích. Nhưng có rất nhiều trường hợp bằng sự nhanh trí, bình tĩnh đã thoát nạn thậm chí khiến kẻ đồi bại không dám thực hiện hành vi. Tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh sẽ cung cấp cho độc giả những câu chuyện thoát khỏi "yêu râu xanh" không tưởng. Qua đây cũng là bài học cho mọi người có thể xử trí khi gặp những kẻ có ý định giở trò đồi bại. Leanna có body nở nang vì thường xuyên luyện tập. Bản lĩnh tung ra cú đấm Tháng 4/2018, nữ HLV phòng gym Leanna Carr (sống ở Colorado, Mỹ) tới Dublin, Ireland để du lịch. Những tưởng chuyến đi sẽ là kỳ nghỉ đáng nhớ với Leanna, nhưng mọi việc lại diễn ra trái ngược với mọi suy tính ban đầu. Tất cả là do một tình huống ngoài dự kiến xảy ra. Khi đang đi trên phố ở Dublin, cô bị một gã trai sàm sỡ. Theo bài chia sẻ của cô trên Twitter, khi Leanna đang đi đi bộ trên phố thì một người đàn ông bóp vào mông. Gã trai lạ mặt tiến về phía cô và cười cuồng loạn và nói "em là người Mỹ, em có thể thích nó". Thay vì tỏ ra sợ hãi và để hắn ta tiếp tục sàm sỡ, Leanna dùng tay để "gửi tặng" tên yêu râu xanh một cú đấm. Cú đấm mạnh khiến cho gã trai choáng váng. Theo Leanna, việc cô thường đi du lịch một mình đã giúp cô mạnh mẽ khi đưa ra phản ứng như vậy với tên yêu râu xanh cả gan quấy rối mình. Sau khi đấm vào mặt tên yêu râu xanh, Leanna nói thẳng "đừng bao giờ chạm vào một cô gái như vậy nữa". Ngay sau đó, gã đàn ông bỏ đi không dám ngoái cổ lại. Leanna không đến trình báo cảnh sát về sự việc xảy ra với mình. Cú đấm có lẽ là bài học nhớ đời cho tên yêu râu xanh, đối tượng này cũng không thể ngờ được người mà mình sàm sỡ lại có sức vóc khỏe mạnh và thường xuyên tập luyện, nâng tạ. Nói với tờ Irish Independent, Leanna cho hay, bản thân cảm thấy tội lỗi và tự hỏi liệu làm điều đó có đúng trong tình huống như vậy. Thay vì về Mỹ ngay sau khi đối mặt với tên yêu râu xanh, cô vẫn tiếp tục chuyến du lịch châu Âu một mình. Bởi, cô nhận thấy điều này giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Cú đấm giúp Leanna dạy cho tên yêu râu xanh một bài học nhưng hình ảnh đươc đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các khớp ngón tay của nữ HLV này bị sưng tấy. Bài học cho chị em Cô gái sở hữu nét quyến rũ rất riêng. Thoạt nhìn bên ngoài, Leanna cũng giống như bất kỳ cô gái xinh đẹp và dễ thương nào khác. Đây có lẽ là nét làm nên sự hấp dẫn của cô đối với cánh mày râu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cho phép gã đàn ông đồi bại có thể giở trò sàm sỡ ở bất cứ nơi đâu hói chung và trên phố nói riêng. Sau sự việc, Leanna phân trần, bản thân cô không phải là người thích bạo lực. Thậm chí, cô chưa bao giờ dùng nắm đấm của mình để đấm bất cứ ai. Tuy nhiên, cái bóp mông giữa phố của gã đàn ông khiến cho cô gái này giận dữ và nổi máu điên dẫn đến cú đấm anh ta vào mặt. Đó là câu trả lời đích đáng cho hành vi không đúng mực mà cô phải chịu. Theo Leanna, nếu như gã trai dở trò sàm sỡ ở nơi vắng vẻ có thể bản thân không có đủ tự tin để phản ứng như vậy. May mắn là sự việc diễn ra ban ngày, trên phố đông người, Leanna nhận ra cô phải dạy cho anh ta một bài học để bỏ ngay những hành động ghê tởm như vậy. Bài chia sẻ của cô đăng trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ủng hộ của cư dân mạng là nam và nữ giới với 25.000 lượt thích. Khi nhiều người nghi ngờ về câu chuyện của cô, Leanna thẳng thắn đáp trả: "Có thể bạn chưa gặp tình huống đó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không xảy ra". Leanna thừa nhận, trước đây, nếu xảy ra những sự việc tương tự, cô sẽ cảm thấy sốc và sợ hãi, bỏ đi. Nhưng làm vậy sẽ khiến cho yêu râu xanh có thể tiếp tục tấn công những người phụ nữ khác. Cô gái này khẳng định không phải viết bài đăng lên mạng xã hội để gây chú ý, nhưng bản thân vui vì câu chuyện của cô được chia sẻ. Bởi, Leanna hi vọng, bài đăng sẽ khuyến khích chị em phụ nữ có thể phản ứng lại với yêu râu xanh nếu bị tấn công tình dục. --------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh" vào 13h ngày 21/10/2018.

Tag: lam dung tinh duc, tin phap luat, an ninh xa hoi, tin the gioi, an ninh the gioi, yeu rau xanh