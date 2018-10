Bình Định xuất hiện lũ, giao thông bị chia cắt sau 2 ngày mưa như trút nước

(Dân Việt) Mưa lớn liên tục trong 2 ngày khiến nhiều khu vực ở tỉnh Bình Định bị ngập, giao thông bị chia cắt, mực nước lũ ở sông đang lên nhanh.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong 2 ngày qua khiến nhiều khu vực ở huyện An Lão (Bình Định) bị ngập

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong 2 ngày qua, chiều 4/10, nhiều tuyến đường tại tỉnh Bình Định bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Trên đường ĐT 629 (đoạn giáp huyện Hoài Ân – An Lão) nước ngập sâu kéo dài cả km khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Tại các khu vực trũng như Trà Cong, Long Khánh, Long Hòa (thuộc xã Xuân Hòa, huyện An Lão) nhiều đoạn nước ngập sâu gần 1m, chảy xiết.

Ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết nhiều khu vực trên đường ĐT 629 bị ngập, nước chảy xiết. “Địa phương cử lực lượng chốt trực tại các điểm ngập để cảnh báo, ngăn không cho người dân vượt qua để đảm bảo tính mạng”, ông Nam thông tin.

Nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn

Theo ông Nam nước ngập không phải từ sông tràn vào mà do những ngày qua mưa lớn, nước lũ từ khu vực núi đổ xuống và rất dễ xảy ra lũ quét.

Cũng do ảnh hưởng mưa, khu vực trước UBND xã Ân Hảo Đông (huyện Hoài Ân) cũng bị ngập sâu. “Địa phương cử người cũng như xuồng tại khu vực ngập cảnh báo cho bà con không được đi qua”, ông Nguyễn Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Ân Hảo Đông cho biết.

Tuyến đường ĐT 629 nối huyện Hoài Ân và An Lão chìm trong nước ngập

Theo Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ, hiện tại lũ trên sông An Lão tiếp tục lên, trên sông Lại Giang xuất hiện lũ nhỏ. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện An Lão, Hoài Ân.

Dự báo trong chiều và đêm nay, khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to.