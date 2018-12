Bộ Công an đánh sập đường dây buôn bán vũ khí thô sơ cực lớn ở TP.HCM

(Dân Việt) Ập vào “kho” và nơi ở của hai thanh niên tại TP.HCM, cảnh sát phát hiện 3.500 tang vật gồm: kiếm, súng, đạn chì và hàng trăm bình xịt hơi cay các loại.

Tang vật công an thu giữ

Ngày 27/12, Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng, xâm phạm trật tự xã hội - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an vừa phối hợp với Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) triệt phá đường dây chuyên mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng với số lượng cực lớn.

Theo đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghê cao phát hiện Phan Văn Trí (22 tuổi, quê Tây Ninh) và Dương Văn Lập (24 tuổi, ngụ TP.HCM) có hoạt động mua bán trái phép vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên các trang mạng nên lập kế hoạch đấu tranh.

Cảnh sát phát hiện hơn 3.500 tang vật gồm: kiếm, súng thể thao bắn tầm xa có độ sát thương cao, súng bắn đạn nổ đầu bi…

Sau nhiều tháng theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, lực lượng công an đã bắt quả tang Trí và Lập tại điểm tập kết hàng và nơi cư trú của 2 người này ở quận Gò Vấp.

Qua kiểm tra, công an thu giữ hơn 3.500 tang vật gồm: kiếm, súng thể thao bắn tầm xa có độ sát thương cao, súng bắn đạn nổ đầu bi, đạn chì, hàng trăm bình xịt hơi cay các loại…

Hai đối tượng Trí, Lập

Nhóm này khai từ năm 2015 đến nay đặt mua những thứ trên từ Trung Quốc về, sau đó lập ra các trang web, mạng xã hội để buôn bán.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ 2015 đến nay hai đối tượng Trí và Lập đã giao dịch mua bán hơn 6 tỷ đồng.