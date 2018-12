Bước sa ngã của nữ giáo viên tiểu học mờ mắt vì tiền

(Dân Việt) Khi bị cơ quan điều tra triệu tập với đủ “bằng chứng thép” về hành vi phạm tội, cựu giáo viên cùng đồng phạm đã chối bỏ, đổ lỗi cho nhau.

Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Nhẫn, người lao vào guồng quay lừa đảo chạy việc vì nợ nần.

Người tự tử, người bỏ trốn, người lao vào guồng quay lừa đảo

Cuối năm 2018, trong một lần về phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình, tôi đã có dịp nghe các cán bộ điều tra kể về một đường dây lừa đảo tinh vi nhưng cũng đầy bi kịch. Các anh đã kể tôi nghe tiền bạc có thể làm con người ta mờ mắt ra sao, có thể biến đổi một con người cả đời làm nghề dạy học phải xộ khám như thế nào. Không có những pha hành động mạo hiểm, cũng chẳng có những tình huống khống chế, truy bắt gắt gao, cuộc chiến của người cảnh sát kinh tế là một cuộc đấu trí dài ngày với những tài liệu, chứng cứ và lời khai của nghi phạm.

Ngày 25/3/2017, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đơn tố cáo của bà Bùi Thị Bích Thủy (trú tại TP.Hà Nội) về việc bà Ngô Thị Khanh (SN 1952, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc nhận số tiền hơn 2 tỉ đồng chạy xin việc làm.

Sau nhiều ngày điều tra, xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã đủ căn cứ xác định hành vi của Ngô Thị Khanh có dấu hiệu tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài ra còn xác định thêm một đối tượng khác là Nguyễn Thị Nhẫn (SN 1976, trú tại xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), đồng phạm với Khanh.

Theo cán bộ điều tra, Nhẫn là người lao động tự do, vì muốn được hưởng hoa hồng trong việc trung gian xin việc làm nên năm 2014, Nhẫn nhận tiền và hồ sơ để xin việc cho một số người. Sau đó người phụ nữ này chuyển tiền cho N.T.X (trú xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) và Lê Thị Thúy Vân (trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để chạy việc.

X. và Vân không thực hiện xin việc được cho bất kỳ một trường hợp nào cũng như chẳng hoàn trả lấy một đồng cho Nhẫn. Do những người xin việc yêu cầu hoàn trả lại tiền, Nhẫn đã túng quẫn, phải vay tiền để trả một phần cho những người xin việc. Sau nhiều lần thúc giục X. và Vân không thành, Nhẫn lại nghe được tin sét đánh ngang tai: N.T.X tự tử chết năm 2014. Sau đó một năm, Lê Thị Thúy Vân bỏ trốn khỏi địa phương.

Cựu giáo viên sa ngã và màn kịch “phù phép” chạy việc

“Cựu giáo viên tiểu học” Ngô Thị Khanh, người từng có 1 tiền án về tội làm giả giấy giờ.

Một thời gian cố gắng xoay sở trả nợ cho những người đã tin tưởng giao tiền cho mình trước đó, Nguyễn Thị Nhẫn đã cảm thấy không thể gắng gượng. Vì vậy, người phụ nữ này bàn với Ngô Thị Khanh và “nổ” rằng mình có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc cho những người có nhu cầu vào ngành công an để Khanh thu gom hồ sơ, tiền xin việc đưa cho Nhẫn và Nhẫn sẽ chi hoa hồng cho bà Khanh.

Là giáo viên tiểu học nghỉ chế độ, từng có một tiền án về tội làm giả giấy tờ vào năm 2005, bà Khanh hoàn toàn nhận thức được việc Nhẫn làm lao động tự do, không hề có mối quan hệ nào để chạy việc vào ngành công an. Nhưng sức cám giỗ của đồng tiền quá lớn, bà Khanh vẫn đồng ý cùng với Nhẫn tham gia đường dây do hai người lập ra.

Sau khi bàn bạc với Nhẫn, bà Khanh tự nhận với mọi người rằng mình có mối quan hệ xin được việc rồi nhận tiền, nhận hồ sơ giao lại cho Nguyễn Thị Nhẫn. Quá trình này, hai “nữ quái” đã lừa được 4 nạn nhân bao gồm chị Bùi Thị Bích Thủy với số tiền lừa được lên tới gần 3 tỷ đồng.

Ra tòa vẫn cứ… đổ tội cho nhau

Cán bộ điều tra cho biết thời gian đầu triệu tập Nguyễn Thị Nhẫn và Ngô Thị Khanh lên trụ sở cơ quan điều tra làm việc, hai “nữ quái” khai báo quanh co, không thành khẩn. Hai đối tượng khai số tiền "chạy việc" gần 3 tỷ đồng đều được chuyển đến cho chị N.T.X cùng Lê Thị Thúy Vân.

Tuy nhiên qua xác minh của cán bộ điều tra, X đã tự tử vào năm 2014. Riêng Vân bỏ trốn khỏi địa phương vào cuối năm 2015 và bị bắt tạm giam sau đó do liên quan đến vỡ nợ. Tại trại tạm giam, Vân cho biết bản thân không có nhận tiền trong đường dây lừa đảo chạy việc của Nhẫn và Khanh.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, hai "nữ quái" quay ra đổ tội cho nhau. Ngày 9/6/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhẫn và Ngô Thị Khanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 30/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử vụ việc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nhẫn và Khanh cầm đầu, hai “nữ quái” vẫn tiếp tục đổ tội cho nhau và khai báo vòng vo tại tòa. Kết thúc phiên tòa, Nhẫn nhận mức án 14 năm tù giam và “cựu giáo viên” Ngô Thị Khanh nhận mức án 13 năm tù. Một bản án thích đáng cho cặp đôi chỉ muốn hưởng thụ mà không muốn lao động, lừa đi đồng tiền mồ hôi sương máu của những người nhẹ dạ cả tin.