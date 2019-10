Cán bộ công an sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người

(Dân Việt) Một cán bộ công an điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, đi không đúng phần đường gây tai nạn làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 7/10, tại buổi giao ban báo chí, Công an tỉnh Đắk Nông đã thông tin chính thức về vụ TNGT chết người liên quan đến cán bộ công an phường Nghĩa Phú (TX Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Theo công an tỉnh Đắk Nông, nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT là do đồng chí Trịnh Đình Nam (32 tuổi, cán bộ Công an phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa) điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia, đi không đúng phần đường dẫn đến tai nạn làm anh Hưng tử vong.

"Hiện Công an TX Gia Nghĩa đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với cán bộ này để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và phối hợp với Viện kiểm sát để xử lý vụ việc theo quy định”, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin tại họp báo.

Bên cạnh đó, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã giải thích, vận động gia đình nạn nhân cho cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, nhưng gia đình từ chối và viết cam đoan không khiếu nại về công việc không giải phẩu tử thi.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 20/9, tại đường Lê Hồng Phong (đoạn thuộc TDP 5, phường Nghĩa Phú, TX Gia Nghĩa) anh Trịnh Đình Nam điều khiển xe ô tô BKS: 48D-00.43 lưu thông theo hướng đường 23/3 đi Công an phường Nghĩa Phú.

Khi xe di chuyển đến địa điểm trên, do không đi đúng phần đường, không làm chủ được tay lái nên xe anh Nam đã tông vào anh Dương Đình Hưng (31 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là công nhân thi công đường dây truyền tải điện tại TX Gia Nghĩa) đang ngồi trên xe mô tô bên đường.

Sau đó, xe ô tô tiếp tục tông vào xe máy khác đang dựng trước hiên nhà người dân mới dừng lại.

Hậu quả, anh Nam và anh Hưng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Nhưng do vết thương quá nặng, anh Hưng được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị sau đó anh Hưng tử vong.