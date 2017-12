CẬP NHẬT bão số 16: Người dân Côn đảo "cố thủ" trên thuyền

(Dân Việt) Khoảng 4h sáng Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt đầu có mưa. Riêng tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), gió bắt đầu mạnh lên và mưa cũng lớn hơn.

8h30 Tại Bà Rịa - Vũng Tàu Thông tin từ Điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nếu bão đổ bộ vào tỉnh này với gió cấp 8 trở lên thì sẽ cắt đường điện 22KV. Hiện tại, người dân vẫn đang tiếp tục chằng chống nhà cửa, bồn nước để ứng phó với bão số 16 sắp đổ bộ. Người dân chằng chống nhà cửa, bồn nước trước khi bão Tembin đổ bộ đất liền 8h Tại Bà Rịa - Vũng Tàu Do ảnh hưởng của bão số 16, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt đầu có mưa từ khoảng 4h sáng. Riêng tại huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), gió bắt đầu mạnh lên và mưa cũng lớn hơn. Mặc dù vậy nhiều ghe thuyền của ngư dân tại Côn Đảo vẫn đang trên biển, khiến Phó Chủ tịch huyện Côn Đảo Nguyễn Anh Dũng phải trực tiếp cùng lực lượng chức năng ra hiện trường huy động ghe vào bờ. Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, UBND tỉnh vừa có quyết định cho các trường học và chợ nghỉ từ trưa 25/12 đến hết ngày 26/12. "Tính tới thời điểm này, tàu thuyền đã vào bờ hết, nhưng vẫn còn một vài ngư dân ở Côn Đảo muốn ở lại để giữ thuyền. Anh Dũng (Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo - PV) đang khẩn trương huy động, nếu cần phải cưỡng chế. Mưa bão thế này rất nguy hiểm", ông Quốc nói. 7h TP.HCM: Học sinh, sinh viên nghỉ học từ trưa 25/12 tránh bão số 16 Tối 24/12, UBND TP.HCM vừa phát công điện khẩn về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học trước diễn biến của bão số 16. UBND TP.HCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố; UBND các quận, huyện thông báo ngay cho giáo viên, học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 12h ngày 25/12 đến hết ngày 26/12. Học sinh, sinh viên TP.HCM nghỉ học từ trưa 25/12. Riêng UBND huyện Cần Giờ thông báo ngay giáo viên, học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 6h ngày 25/12 đến hết ngày 26/12. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Giang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, giáo viên, học sinh, sinh viên trên đất liền vẫn dạy và học bình thường vào sáng 25/12. Riêng các trường ở Côn Đảo sẽ nghỉ học từ sáng 25/12. 6h Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 16 - Tembin. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ. Trong đêm qua, bão số 16, gió mạnh cấp 11, gió giật cấp 14- Tembin đã đi qua khu vực đảo Trường Sa và Huyền Trân. Hồi 4 giờ sáng nay (25/12), tâm bão số 16 nằm ngay trên khu vực Huyền Trân, cách Côn Đảo khoảng 410km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h). Khoảng tối và đêm nay (25/12) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12-13. Từ sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc bão số 16 kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-7m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Từ trưa nay, vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-14. Cấp độ rủi ro thiên tai (bao gồm cả huyện đảo Côn Đảo): cấp 4.

