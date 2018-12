Châu Việt Cường dùng tỏi “trừ tà” và những vụ “ngáo đá” chấn động dư luận năm 2018

(Dân Việt) Ca sĩ Châu Việt Cường nhét 30 nhánh tỏi vào miệng khiến bạn gái tử vong; Bố ngáo đá ném con từ trên nóc nhà xuống đất;... là những vụ việc liên quan đến ma túy chấn động dư luận thời gian vừa qua.

Tác hại của ma túy thì ai cũng biết, tuy nhiên để có thể tỉnh táo tránh xa thứ “thuốc độc” này lại là cả một vấn đề. Như vụ ca sĩ Châu Việt Cường, một ca sĩ đình đám trong giới biểu diễn “hội chợ” cũng “thân bại danh liệt” do sử dụng ma túy.

Ngoài vụ án Châu Việt Cường, còn có những vụ án thương tâm khác như chồng “ngáo đá” giết vợ trẻ, bố ném con từ nóc nhà tầng 4 xuống đất sau khi sử dụng ma túy…

Châu Việt Cường dùng tỏi “trừ tà” khiến bạn gái tử vong

Châu Việt Cường khi bị bắt giữ tại trụ sở công an.

Rạng sáng 5/3, sau khi đi biểu diễn về, ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) rủ bạn đến một căn hộ tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội sử dụng ma túy tổng hợp.

Đến 7h sáng, Châu Việt Cường và chị T.M.H (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) bị sốc. Cường tưởng chị H. là “bà cô tổ” nên khóc lóc, chắp tay lạy chị H. Sau đó, vì sợ hãi nghĩ "bà cô tổ" là ma nên Cường lấy tỏi nhét vào miệng chị H. để trừ tà.

Kết quả khám nghiệp pháp y tử thi cho thấy trong miệng và họng chị H. có đến hơn 30 nhánh tỏi. Số tỏi này gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến nạn nhân tử vong.

Chồng “ngáo đá” đâm chết vợ 18 tuổi

Nguyễn Minh Tiến sát hại vợ trong cơn “ngáo đá” (Ảnh: NLĐ)

Rạng sáng 23/6, Nguyễn Minh Tiến (SN 1985, tạm trú phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sau khi sử dụng ma túy đã cãi nhau với chị T. (SN 2000, vợ của Tiến, trú cùng địa chỉ trên) vì chuyện Tiến chơi cá độ bóng đá bị thua.

Sau trận cãi vã, Tiến đem con đi gửi nhờ ở nhà người thân rồi về phòng dùng dao đâm chết chị T. sau đó quấn thi thể chị T. vào chăn.

Nhận thấy sự bất thường tại nơi ở của hai vợ chồng Tiến, một số người dân đã báo công an đến hiện trường. Khi công an tiếp cận, Tiến dùng con dao thái lan dài khoảng 30 cm cố thủ trong nhà, lực lượng chức năng phải nổ súng mới khống chế được Tiến.

Chém chết cậu ruột, chạy đến trụ sở công an nhờ “bắt ma”

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Khoảng 23 giờ 13/3, Trịnh Minh Hiếu (SN 1989, trú tại Bùi Thị Tự Nhiên, quận Hải An, TP Hải Phòng; hiện đang sinh sống tại Vũng Tàu) đến nhà anh B.V.M. ( SN 1982, trú tại 432 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An) chơi. Anh M. là cậu ruột (em mẹ) của Hiếu.

Đến khoảng 4h sáng 14/3, trong khi lên cơn phê ma tuý đá (ngáo đá), Hiếu đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, người anh M., mặc cho người cậu ruột kêu la, van xin.

Sau khi ra tay sát hại cậu ruột một cách dã man, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra ngoài đường kêu la. Chạy được khoảng 500 m, đến trụ sở Công an phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Hiếu xộc thẳng vào bên trong la hét, nhờ các anh công an "bắt ma" hộ. Ngay sau đó, Hiếu đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Sát hại con gái 2 tuổi, chém trọng thương vợ trong cơn phê ma túy

Chân dung người bố mất nhân tính Lương Văn Hùng.

Tối 7/3, chị Moong Mẹ Minh (trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) mời ông Moong Phò Quang (trú cùng bản, là bố chồng cũ) đến làm vía cho chồng là Lương Văn Hùng (SN 1994, trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn). Trong lúc làm vía, Hùng có sử dụng ma túy.

Đêm cùng ngày, Hùng phê ma túy và lớn tiếng chửi vợ vì cho rằng chi Minh mời ông Quang làm vía là để cho ma nhập vào người nhằm hãm hại mình. Hùng cầm dao chém nhiều nhát liên tiếp vào người vợ. Bị thương, chị Minh ôm đầu bỏ chạy.

Chưa dừng lại, Hùng cầm dao chém liên tiếp vào đầu, mặt cháu Lương Thị L. (SN 2016, là con của Hùng và chị Minh) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi sát hại con, Hùng tự dùng dao chém vào đầu nhiều nhát để tự sát nhưng bất thành. Hùng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Đi tìm vợ không được, bố “ngáo đá” xách con trai 2 tuổi lên nóc nhà ném xuống đất

Lê Ngọc Hà bị lực lượng chức năng khống chế sau khi ném con trai 2 tuổi từ nóc nhà xuống đất.

Gần 10h sáng 21/11, Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú tại TP Vinh, Nghệ An) đã sử dụng ma túy rồi bế cháu L.N.H.Đ (SN 2016, là con trai của Hà) đến đường Nguyễn Thúc Tự, phường Vinh Tân (TP Vinh) để tìm vợ. Trước đó, ngày 18/11, do mâu thuẫn gia đình nên người vợ của người đàn ông này đã bỏ đi.

Do không tìm thấy vợ ở đây, Hà bức xúc bế đứa trẻ đi lên nóc nhà trọ, rồi leo qua nhiều nóc nhà khác liền kề, người đàn ông này liên tục la hét, kích động.

Sau một hồi kích động, Hà xách cháu bé đi lại trên mái nhà, rồi bất ngờ buông tay khiến cháu bé rơi xuống. May mắn, khi cháu Đ. rơi xuống đã được lực lượng chức năng ứng cứu sẵn kịp thời đỡ được và đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Còn đối tượng đã bị công an khống chế tại chỗ.