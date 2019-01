Chạy tránh bão số 1, 2 người bị sóng đánh văng xuống biển

(Dân Việt) Khi tàu đang trên đường chạy từ Hoàng Sa vào đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để tránh bão số 1, bất thình lình một cơn sóng bổ vào tàu hất văng 2 ngư dân từ trên tàu xuống biển.

Tai nạn xảy ra trên tàu cá QNg-96055TS (trên tàu có 11 lao động) của ngư dân Dương Văn Giàu (44 tuổi, quê ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi).

Sóng to gió lớn gây khó khăn trong tìm kiếm tung tích ngư dân Giàu

Theo đó, vào khoảng 2h30 sáng 1-1, ông Giàu lái tàu chạy từ Hoàng Sa vào đảo Lý Sơn tránh trú bão. Khi tàu còn cách đảo Lý Sơn 93 hải lý thì một cơn sóng lớn bổ mạnh vào tàu, hất văng ông Giàu và một ngư dân Lâm Trọng (32 tuổi) lúc đó đang ngồi cạnh bên cabin xuống biển.

Hai người kịp bám vào thùng phuy nhựa. Sau đó, ngư dân Trọng cố sức bơi trở lại tàu nên được các ngư dân trên tàu cứu kịp, còn ngư dân Giàu bị sóng biển cuốn ra xa và mất tích. Dù nỗ lực tìm kiếm nhưng do đêm tối, các ngư dân trên tàu cá đã không tìm thấy ông. Khi trời sáng, tung tích của ngư dân Giàu vẫn biệt tăm. Do sóng to, gió lớn nguy hiểm nên 10 ngư dân còn lại phải đưa tàu chạy vào bờ để đảm bảo an toàn.

Đến 11 giờ trưa nay, vẫn chưa tìm thấy tung tích của ngư dân Dương Văn Giàu. Được biết, tàu cá QNg-96055TS của ngư dân Giàu hành nghệ lặn hải sâm trên vùng biển Hoàng Sa.