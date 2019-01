Chìm sà lan trên sông Tiền, 3 người mất tích

(Dân Việt) Chiếc sà lan đang neo đậu trên sông Tiền bất ngờ bị chìm khiến 4 người rơi xuống nước.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Chiều 4/1, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Tiền Giang đang triển khai tìm kiếm các nạn nhân bị chìm sà lan mất tích trên sông Tiền (đoạn khu vực cống Xuân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, chiếc sà lan trọng tải 303 tấn đang neo đậu ở khu vực trên thì bị phá nước chìm.

Thời điểm chìm, trên sà lan có 4 người gồm: anh Huỳnh Văn Niềm (34 tuổi, quê Bến Tre), Huỳnh Văn Vui (em ông Niềm), Phát (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Phong (27 tuổi, quê Trà Vinh).

Ông Niềm may mắn bơi ra ngoài và được một tàu khác cứu đưa vào bờ, 3 người còn lại hiện đang mất tích.

Hiện công tác tìm kiếm của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do trên sông Tiên có sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1.