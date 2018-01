Chủ tịch xã thông tin về clip tài xế ô tô Mazda rút súng dọa người dân

(Dân Việt) Trong lúc cãi nhau với người dân sau va chạm giao thông, tài xế xe Mazda lấy 1 khẩu súng ra để “nói chuyện”.

Clip: Tài xế ô tô Mazda rút súng dọa người dân

Ngày 22/1, trên Facebook xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe ô tô Mazda tay lăm lăm một khẩu súng khi cãi nhau với một số người dân.

Trao đổi với PV, ông Bùi Quang Liêm – Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết, sự việc trong clip xảy ra trên địa bàn xã vào khoảng 15h chiều 21/1.

Theo đó, người đàn ông cầm súng trong clip tên là Nghĩa, trú ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nghĩa là người điều khiển chiếc ô tô Mazda.

Chiều 21/1, ông Nghĩa điều khiển ô tô di chuyển qua địa bàn xã Thuận Lộc thì va chạm với xe máy của ông Nguyễn Thanh H. (trú ở xã Thuận Lộc) dựng ven đường.

“Sau khi xảy ra va chạm, người dân chạy ra và thấy hai bên cãi nhau. Khi đó tài xế xe Mazda mở xe lấy súng ra dọa bắn”, ông Liêm thông tin.

Sau đó, người dân địa phương đã báo công an xã. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp nên Công an xã Thuận Lộc báo Công an thị xã Hồng Lĩnh vào cuộc xử lý.

Hình ảnh người đàn ông đi ô tô cầm súng “nói chuyện” người dân sau va chạm giao thông gây xôn xao trên mạng. (Ảnh chụp từ clip)

“CSGT và cảnh sát hình sự sau đó đã xuống hiện trường niêm phong chiếc ô tô và đưa tài xế cùng phương tiện về trụ sở công an huyện để làm việc. Nhìn bên ngoài, chúng tôi không nắm được khẩu súng tài xế sử dụng là súng thật hay súng giả. Hiện Công an huyện chưa thông tin về vụ việc cho chúng tôi”, ông Bùi Quang Liêm nói.