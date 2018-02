Chưa khai hội, đường về phiên chợ “cầu may” đã chật như nêm

(Dân Việt) Người dân dồn dập đổ về chợ Viềng khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 38B ùn tắc kéo dài. Giá các dịch vụ gửi xe tại đây cũng tăng cao so với ngày thường.

Ngay từ đầu giờ chiều, người dân đã nườm nượp đổ về chợ Viềng

Dù đến đêm 22/2 (tức mồng 7 Tết), phiên chợ Viềng, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định mới chính thức diễn ra, tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều, hàng ngàn người đã đổ về khu vực này khiến nhiều đoạn đường bị ùn tắc.

Ghi nhận của phóng viên, mới 14h chiều, đoạn đường Trần Huy Liệu nối TP.Nam Định đến chợ Viềng ở xã Kim Thái đã đông nghẹt người và phương tiện. Xe máy, ô tô nối đuôi nhau thành dãy dài, nhích dần đến chợ. Tại đoạn Quốc lộ 38B cũng rơi vào tình trạng tắc nghẽn kéo dài hơn 1km.

15h chiều, tuyến đường Quốc lộ 38B ùn tắc kéo dài

Năm nay, để tránh cảnh chen lấn trong đêm, nhiều người dân đã đi chợ Viềng ngay từ chiều mùng 7 Tết. Ông Nguyễn Quang Hải (47 tuổi, quê Hà Nam) cho biết, năm nào ông cũng cùng gia đình đi chợ Viềng mua cây lấy may đầu năm.

“Mọi năm gia đình chúng tôi đi chợ Viềng vào buổi tối nhưng việc di chuyển khó khăn do giao thông ùn tắc kéo dài nhiều giờ. Năm nay rút kinh nghiệm, chúng tôi đi chợ Viềng sớm mua cây chanh lấy may và lên Phủ Thiên Hương dâng lễ cầu tài, lộc cho gia đình”, ông Hải nói.

Cây cảnh được bày bán trong chợ Viềng

Chợ Viềng bày bán rất nhiều các vật dụng của nhà nông, cây cối, đồ gia dụng… Tuy nhiên, cây cảnh và thịt bò là hai thứ được tìm mua nhiều nhất. Giá thịt bò dao động từ 200-300.000 đồng/kg; cây cảnh giá bán từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng tùy từng loại.

Tại chợ Viềng, giá cả các dịch vụ cũng tăng cao so với ngày thường. Ven đường Quốc lộ 38B mọc lên rất nhiều bãi gửi xe tự phát, giá vé gửi xe máy từ 10 - 20 nghìn đồng; ô tô từ 50.000 - 100.000 đồng.

“Nếu gửi xe ô tô sau 19h thì giá vé sẽ tăng lên 150.000 - 200.000 đồng. Giá cao như vậy nhưng gần như các bãi gửi xe ô tô đều kín hết”, anh T., chủ một bãi xe trên Quốc lộ 38 B chia sẻ.

Ven Quốc lộ 38B mọc lên rất nhiều bãi gửi xe tự phát, giá gửi xe máy từ 10 - 20 nghìn đồng.

Tại khu vực Phủ Thiên Hương, phủ chính trong quần thể Phủ Dầy, từng dòng người nối đuôi nhau vào đền thắp hương, xin lộc đầu năm. Cảnh chen chúc, xô đẩy đã khiến du khách không khỏi nản lòng khi đến với chợ Viềng.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thể thao – Du lịch huyện Vụ Bản cho biết, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo chợ Viềng xuân Mậu Tuất 2018 với 25 thành viên thường trực gồm lãnh đạo, các ban ngành địa phương tham gia tổ chức, điều hành cho người dân tham gia du xuân, trảy hội tại chợ Viềng, Phủ Dày.

TYeo ước tính, năm nay có khoảng 20-30 vạn lượt du khách tới trẩy hội. UBND tỉnh huy động tổng số 500 cán bộ, chiến sỹ công an, CSCĐ, CSGT, dân quân tự vệ thành lập các chốt, trạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống cướp giật, móc túi, xin tiền.

Nông cụ được bày bán cho du khách lấy may đầu năm

Tại đây, có bày bán nhiều đồ cổ có giá trị

Người dân đi chợ Viềng mua dao về lấy may đầu năm

Những chiếc giỏ được bày bán khá nhiều trong chợ

Nhiều người đi chợ Viềng sớm và mua cây về lấy may

Một số người lại chọn mua nơm đánh cá

Thịt bò tại chợ Viềng được nhiều người dân tìm mua

Nhiều ô tô không thể di chuyển trên đường do lượng phương tiện đông đúc trên Quốc lộ

Các bãi xe ô tô thu phí gửi từ 50.000-100.000 đồng, thậm chí vào giờ cao điểm, mức phí sẽ được đẩy lên 150.000 - 200.000 đồng