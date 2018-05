Công an TP.HCM công bố thông tin vụ hai "hiệp sĩ" bị đâm chết

(Dân Việt) Công an TP.HCM đã thông tin báo chí toàn bộ diễn biến vụ việc. Hiện, công an đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ một xe máy, quần short và một số vật dụng khác dính máu.





Clip Công an TP.HCM thông tin chính thức về vụ án.

12h00:

Sau khi công bố thông tin chính thức về vụ án, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi với Công an TP.HCM mà đại diện là thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám Công an TP.HCM. Trong đó, phóng viên đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới vai trò của lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, và việc giám sát, quản lý các nhóm "hiệp sĩ đường phố".

Lãnh đạo Công an TP.HCM đánh giá: "Hoạt động của họ chưa được công nhận, chưa có quy chuẩn. Chúng ta cần có quy chế thì chúng ta mới giải quyết việc đó được. Không phải mọi người muốn trở thành hiệp sĩ đều có tư cách trở thành hiệp sĩ. Ít ra về mặt sức khỏe, đạo đức, tư chất, chúng ta phải xây dựng các quy chuẩn rõ ràng nhưng hiện giờ chúng ta chưa có gì cả".

Khi các phóng viên còn rất nhiều câu hỏi chưa được đặt ra thì thiếu tướng Phan Anh Minh cùng các cán bộ Công an TP.HCM xin phép dừng họp báo để có buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân vào trưa cùng ngày.

11h20:

Thiếu tướng Phan Anh Minh - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Trong buổi họp thông tin, thiếu tướng Minh cho biết, sáng 14.5, Công an huyện Hóc Môn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Phú nhưng Công an thành phố chưa công bố vì đối tượng không khai nhận và chưa đủ chứng cứ buộc tội.

Sau khi thu giữ tang vật, chiếc xe máy của đối tượng gây án vẫn còn gắn biển số giả trùng khớp với hình ảnh camera an ninh ghi lại. Ngoài ra trên quần áo của hai đối tượng cũng có vết máu.

“Các đơn vị công an tham gia truy xét nhìn nhận sự việc này không chỉ là đau thương, mất mát với gia đình các nạn nhân mà còn gây phẫn uất trong nhân dân, lực lượng công an và người dân TP”, ông Minh nói.

“Quan điểm của công an thành phố coi đây là trách nhiệm của mình, mong muốn phần nào làm dịu nỗi đau những người đã hy sinh. Mặc dù UBTP có khen thưởng nhưng phần thưởng sẽ giao lại để chăm sóc cho 5 nạn nhân” thiếu tướng Minh chia sẻ.

11h10:

Tại họp báo, Công an TP.HCM đã thông tin báo chí toàn bộ diễn biến vụ việc. Theo đó, vụ việc đêm 13/5 xảy ra chỉ trong vòng 13 giây khiến 2 "hiệp sĩ đường phố" thiệt mạng.

Hiện, công an đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ một xe máy Exciter, quần short và một số vật dụng khác có vết máu.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng PC45 (Công an TP.HCM).

Cụ thể, thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng PC45 (Công an TP.HCM) thông tin: Tối 13/5, các đối tượng Phú và Tài rủ nhau đi trộm xe. Tên Phú chở tên Tài chạy chiếc xe Exciter tới hiện trường tại đường Cách Mạng Tháng 8, Tài xuống bẻ khoá nhưng bị phát hiện.

Đối với nhóm hiệp sĩ, khi đang trên đường tuần tra phát hiện 2 thanh niên chạy Exciter màu đỏ có biểu hiện nghi vấn nên bám theo. Khi thấy tên ngồi sau bẻ khoá xe máy, nhóm hiệp sĩ ập vào khống chế. Tên trộm cầm dao đâm 5 người thương vong.

Ngay khi xảy ra án mạng, gần 100 trinh sát hình sự đã vào cuộc, phối hợp với Công an quận 3 trích xuất camera của nhà dân, tuyến đường xung quanh để xác định thông tin về nghi can. Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã truy xét, triệu tập Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) về trụ sở cảnh sát điều tra để làm việc.

Ban đầu anh ta không khai và cho rằng mình bị oan. Qua đấu tranh khai thác và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phú thừa nhận hành vi và khai ra tên Tài đang lẩn trốn ở quận Gò Vấp. Tới khuya 14/5, hàng chục trinh sát bao vây căn nhà trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp) bắt Nguyễn Tấn Tài (còn gọi là Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12).

11h:

Trước câu hỏi Công an TP.HCM làm gì khi tội phạm cướp giật ngày càng nghiêm trọng, gây dư luận xấu, thiếu tướng Phan Anh Minh nói rằng: “Tôi chẳng biết dư luận thế nào và trả lời dư luận là trả lời ai?".

Tuy nhiên, ông Minh sau đó trả lời rằng: "Theo thống kê của Công an thành phố cho thấy số liệu cướp, giật có lúc tăng, có lúc giảm. Tuy giảm về số lượng còn tính chất rất nghiêm trọng. Nhưng phải nhớ rằng trước đây thành phố còn có tình trạng cướp có vũ trang, hay cách đây vài năm có vụ cướp chặt tay cô gái trên cầu Phú Mỹ chứ không phải bây giờ mới nổi”.

“Tôi thừa nhận trật tự an toàn xã hội của thành phố có nhiều việc cần giải quyết triệt để hơn nhưng trấn áp chỉ là giải quyết phần ngọn thôi. Công an TP.HCM cần có cái nhìn đồng thuận, rõ ràng hơn", ông Minh nói.

Theo số liệu, tỷ lệ người nghiện ma túy chiếm 30-50% tội phạm gây án, chủ yếu là cướp giật. Trong khi đó chế độ chính sách với người nghiện không được như xưa.

Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm gia tăng là TP.HCM đang trong quá trình cơ cấu lại kinh tế, người các tỉnh thành kéo về rất nhiều. Họ nếu không được chăm sóc, giáo dục đầy đủ sẽ có nguy cơ tha hóa trở thành tội phạm.

“Giải quyết tội phạm là của công an nhưng không chỉ mình công an giải quyết được nên chúng ta cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị”, ông Minh chia sẻ.

10h35:

Liên quan tới vấn đề khen thưởng cho các "hiệp sĩ đường phố", tướng Minh cho biết, Công an TP.HCM rất đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an là sẽ tổng hợp tất cả hồ sơ để các ban ngành liên quan xem xét công nhận liệt sĩ cho 2 "hiệp sĩ" đã mất là anh Khôi và anh Nam. Đồng thời sẽ có hình thức khen thưởng cho cả những người bị thương lẫn hi sinh.

Thiếu tướng Phan Anh Minh tại buổi họp báo

Quang cảnh bên trong buổi họp báo

10h25:

Công an TP.HCM đang tổ chức họp báo về vụ án 2 "hiệp sĩ" đường phố bị đâm chết, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

-----------------------

Sáng 15/5, theo thông tin mới nhất, PC45 - Công an TP.HCM đã bắt giữ được tổng cộng 2 nghi can, gồm: Nguyễn Tấn Tài (biệt danh Tài “mụn”, 24 tuổi, ngụ Q.12), và một nghi can tên Phú.

Trước đó, vào tối 13/8, nhóm “hiệp sĩ đường phố” quận Tân Bình phát hiện nhóm đối tượng đang bẻ khóa xe SH dựng trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) nên ập đến khống chế.

Trong quá trình vây bắt, nhóm trộm đã dùng dao tấn công lại nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Trần Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác trong nhóm cũng bị đâm trọng thương.