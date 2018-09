Công an vào cuộc vụ thanh niên đánh bà bầu 8 tháng sau va chạm giao thông

(Dân Việt) Bước đầu xác minh, Công an phường Mỹ Đình 2 đã mời thanh niên có hành vi đánh bà bầu 8 tháng sau khi va chạm giao thông lên làm việc.

Hiện trường xảy ra vụ va chạm

Chiều 24/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội xác nhận sự việc và cho biết đơn vị đã mời thanh niên có hành vi hành hung người phụ nữ mang thai 8 tháng sau khi va chạm giao thông lên làm việc, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

“Tại trụ sở Công an, qua điều tra ban đầu người thanh niên này đã thừa nhận hành vi của mình. Vụ việc tuy không có nhiều tình huống phức tạp nhưng chúng tôi vẫn bàn giao cho đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục xử lý theo đúng quy trình làm việc”, vị lãnh đạo này cho biết.

Trước đó, vào khoảng 21h tối 21/9, tại khu vực ngã tư Tôn Thất Thuyết- Phạm Hùng (đoạn gần bến xe Mỹ Đình) một vụ va chạm giao thông xảy ra giữa 2 xe máy.

Mặc dù cả 2 phương tiện không có quá nhiều thiệt hại nhưng nam thanh niên đi xe SH BKS 29L1-559.95 bất ngờ lao xuống kiếm chuyện, tấn công 2 người ngồi trên chiếc xe va chạm với mình, trong đó có một người phụ nữ đang mang thai 8 tháng.

Vụ việc hành hung chỉ được dừng lại khi có người lao tới can ngăn, đặc biệt thanh niên cao to đi SH còn ngang nhiên tiếp tục buông lời thoá mạ và đe doạ người phụ nữ đang mang thai 8 tháng khiến người dân xung quanh vô cùng phẫn nộ.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người dùng đã tỏ ra bức xúc đối với hành vi của người thanh niên điều khiển xe SH, ngoài ra nhiều người cũng bày tỏ cảm thông và lo lắng đối với người phụ nữ cùng đứa trẻ trong bụng.

Liên quan đến vụ việc, bà bầu mang thai tháng thứ 8 bị nam thanh niên đi xe SH hành hung là chị Mai Phương. Hiện tại sức khỏe của chị Phương đã dần ổn định, phần tay và chân bị thương do ngã xuống đường vẫn đau nhức, thai nhi may mắn an toàn.