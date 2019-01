Container lùa hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ: Hiện trường khủng khiếp như thảm hoạ

(Dân Việt) Sau khi tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ, xe container cuốn nhiều người và xe máy vào gầm, lao về trước như “tên bắn”.

Đến 18h30 ngày 2/1, Công an huyện Bến Lức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên địa bàn khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào lúc15h20 cùng ngày Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) điều khiển xe container lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ miền Tây về TP HCM. Khi đến ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), xe bất ngờ tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ phía trước.

Xe container tiếp tục lao về trước cuốn nhiều xe máy vào gầm kéo đi một đoạn hơn 200m mới dừng lại.

Ít nhất hơn 20 xe máy bị tông và cuốn vào gầm. Ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết đến thời điểm này, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 18 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

“Xe máy nằm la liệt trên đường. Cảnh tượng lúc đó rất khủng khiếp như một bãi chiến trường, người chết nằm trên đường trong đó rất nhiều người bị thương văng vào lề khóc gào cầu cứu”, nam nhân chứng tên Hưng kể.

Nhiều xe máy vỡ nát được đưa vào trong lề đường. “Ám ảnh. Thật khủng khiếp. Tôi nghe tiếng rầm rầm nhìn ra đường thấy xe container lao đến tông và cuốn nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ rồi tiếp tục phóng như tên bắn. Người bị thương nằm khắp nơi”, chị Thùy Trang người dân địa phương cho biết.

Nhiều xe máy chỉ còn lại bộ phận lốc máy.

Đồ đạc, vật dụng của các nạn nhân văng khắp trên mặt đường.

Đa số các nạn nhân thời điểm xảy ra tai nạn đều là người dân trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Nhiều người còn mang theo quà quê trên đường trở lại TP.HCM để làm việc thì gặp thảm họa

Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khủng khiếp.

Hơn 20 xe máy vỡ nát, hư hỏng được công an đưa lên xe đặc chủng để về trụ sở

Vụ tai nạn khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng