Cuối tuần, miền Bắc hửng nắng, miền Nam vẫn se lạnh

(Dân Việt) Khối không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tại miền Bắc đang nhích lên dần, trong khi đó, miền Nam vẫn se lạnh về đêm và sáng sớm.

Khối không khí lạnh mạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc nhích dần lên (Ảnh minh họa: Việt Linh)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua, miền Bắc được bổ sung một đợt không khí lạnh yếu khiến nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng ở mức thấp, phổ biến 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Sang hôm nay (12/1), trời rét khô khi độ ẩm trong ngày có lúc xuống dưới 35%. Đến trưa, chiều, trời hửng nắng, nhiệt độ nhích nhẹ thêm 1-2 độ C nhưng vẫn rét. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 16-18 độ C. Nền nhiệt tại các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ ngày rét 14-17 độ C, đêm giảm còn 11-14 độ. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi hôm nay sẽ có mưa trở lại, tuy nhiên lượng không lớn.

Đà Nẵng se lạnh 20 độ C, Quảng Ngãi 22 độ C, Quy Nhơn (Bình Định) 23 độ C, Khánh Hoà 25 độ C, Ninh Thuận 27-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm qua se lạnh 15-18 độ C. Hôm nay dù có nắng nhưng trời vẫn se lạnh, cao nhất từ 23-27 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, đặc biệt tại TP.HCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, trời se lạnh về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ chỉ còn 19 độ C. Đến đầu giờ chiều, trời nắng nhẹ 28-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 12-14/1, nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng ngày 12, trưa chiều giảm mây hửng nắng nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Ngày 15-16/1, nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 12-14/1, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng ngày 12, trưa chiều giảm mây hửng nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Ngày 15-16/1, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 12-14/1, nhiều mây, phổ biến không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Ngày 15-16/1, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 12-14/1, nhiều mây, có mưa rào rải rác ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm trong ngày 12, ngày 13, sau có nơi rét đậm.

Từ ngày 15-21/1, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều phía nam có nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Phía bắc trời rét.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 12-14/1, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác; phía nam phổ biến có mưa vài nơi. Gió đông bắc 3. Phía bắc trời lạnh.

Từ ngày 15-21/1, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Từ ngày 12-14/1, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15-21/1, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2.

Nam Bộ: Từ ngày 12-21/1, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.