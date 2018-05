Đại gia bỏ 8 tỷ mua “đứt” siêu sanh cổ mang đậm "Dấu ấn thời gian"

(Dân Việt) Siêu cây “Dấu ấn thời gian” là cây sanh cổ, với dáng thế độc đáo, đẹp mắt được nhiều người ví là “biểu tượng” trong giới chơi cây.

Xuất hiện tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật ở Bảo tàng Hà Nội, tác phẩm “Dấu ấn thời gian” nhận được sự quan tâm của du khách cũng như giới chơi cây đến chiêm ngưỡng, bình phẩm bởi vụ mua bán siêu cây này cho đến nay vẫn gây ồn ào dư luận. Chủ nhân của tác phẩm là anh Minh Dưỡng (Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, cây có nguồn gốc từ Nam Định và từng được chính tay nghệ nhân nổi tiếng bậc nhất Hà Nội - ông Đặng Xuân Cường (hay còn gọi là Cường họa sỹ) tạo tác, chỉnh sửa. Theo đó, cây cao khoảng 1m, đường kính thân bệ khoảng 60cm, hội tụ đủ 4 yếu tố “cổ, kỳ, mỹ, văn” của một cây cảnh đẹp. Đặc biệt, bệ ôm đá, thân cây nổi u bướu rất đẹp mắt, các bông tán hài hòa, cân đối Theo chủ nhân của tác phẩm, thời điểm sôi động của thị trường cây cảnh, cây sanh cổ này từng được trả giá lên tới hàng chục tỷ đồng "Đầu năm 2017 tôi mua cây này, phải rất khó khăn và phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới sở hữu được cây", anh Dưỡng nói. Dù không tiết lộ về giá trị thật của cây, song anh Minh Dưỡng cho biết, anh đã phải bỏ ra không dưới 8 tỷ VNĐ và đổi thêm 5 cây cảnh đẹp nhất vườn mới sở hữu siêu cây giá trị này Chủ nhân của siêu cây sanh cổ này cho biết, thời điểm này vẫn có rất nhiều đoàn khách và giới chơi cây tìm đến nhà để tận mắt chiêm ngưỡng cây cảnh quý này. Một số người cũng ngỏ lời mua lại nhưng chưa đồng ý bán. “Có người trả giá cao và gọi điện thuyết phục nhiều lần nhưng tôi không bán. Thực tế để tìm được một cây cảnh quý, tâm đắc không phải là đơn giản”, anh Dưỡng nói Cây sanh có thân u bướu, dáng thế độc đáo và bông tán cân đối, hài hòa Anh Chung (Hà Đông) cho biết, Cây sanh "Dấu ấn thời gian" từng được chính tay nghệ nhân Cường "họa sỹ" tạo tác, chỉnh sửa. Khi anh Dưỡng mua được có mời anh em bạn bè tổ chức tiệc, để mọi người chiêm ngưỡng. Anh Chung cho biết: " Trước đây cũng có nhiều lời đồn đại nhưng không rõ mức giá chính xác của cây là bao nhiêu “có người nói cây có giá 7 tỷ, cũng có người bảo cây có giá trị hơn, thực tế thế nào chỉ người trong cuộc biết. Tuy nhiên, nếu đúng với mức giá như trên thì đây là một trong những thương vụ mua bán siêu cây đắt đỏ bậc nhất từ trước đến nay”.

