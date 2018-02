Đầu năm mới, hai cha con đi đòi nợ, một người tử vong

(Dân Việt) Trong ngày đầu năm mới, thanh niên ở miền Tây cùng cha đến nhà con nợ để đòi tiền thì xảy ra ẩu đả khiến 1 tử vong.

Đối tượng Quí chỉ nơi cất giấu con dao Ngày 25.2, Công an huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tạm giữ đối tượng Lê Phú Quý (23 tuổi, ngụ địa phương) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là anh L.T.T. (18 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung). Theo cơ quan công an, tối 17.2 (mùng 2 Tết), anh T. chở cha mình là ông L.P.Đ. đến nhà bà Lê Thị Lài ở ấp Tấn Quí (xã Tân Phước, huyện Lai Vung) để đòi tiền ông Lộc (tiền ông Lộc nợ ông Đ. trong quá trình làm ăn; ông Lộc sống với bà Lài như vợ chồng - PV). Tuy nhiên, khi đến nhà bà Lài, cha con ông Đ. không gặp ông Lộc. Tại đây giữa cha con ông Đ. xảy ra cự cãi và đánh nhau với những người trong nhà bà Lài. Trong lúc đánh nhau, T. bị Quí (em của bà Lài) dùng dao bấm đâm vào bụng dẫn đến thủng gan, tử vong. Ngay sau vụ việc xảy ra, công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng đồng thời bắt giữ Quí để điều tra. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

