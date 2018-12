Đêm nay, miền Bắc trở rét trước khi rét đậm, rét hại tràn về

(Dân Việt) Nhiệt độ được dự báo sẽ xuống rất thấp, mưa tuyết và băng giá có thể xuất hiện trong đợt rét nhất từ đầu mùa đông 2018 này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (27/12), một bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía bắc nước ta.

Miền Bắc sắp đón đợt rét khốc liệt nhất tính từ đầu mùa đông 2018. Ảnh minh họa (Hồng Phú).

Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; từ ngày 28/12 sẽ tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến toàn bộ các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Hôm nay, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ 15-18 độ C.

Từ ngày mai (28/12), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi và trung du 11-14 độ C.

Từ ngày 29/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C. Đây sẽ là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận từ đầu mùa đông 2018 ở miền Bắc.

Trung tâm Dự báo KTTVQG cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 3-4/1/2019. Trong khoảng thời gian từ đêm 28/12 đến ngày 31/12 ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong ngày 29-30/12 do ảnh hưởng kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội đêm nay có mưa, mưa rào. Trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C. Ngày 28/12 trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Từ ngày 29/12 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Từ ngày 29/12, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng từ đêm 27 đến ngày 30/12 có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24giờ).

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ nay đến khoảng ngày 30/12 ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ). Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.