Điều tra 3 tội danh với nghi phạm gây thảm án ở Cao Bằng

(Dân Việt) Cơ quan điều tra đã khởi tố bị cán Khánh về tội giết người và đang điều tra hai tội danh khác đối với nghi phạm gây thảm án 4 người chết.



Đối tượng Lý Đình Khánh.

Chiều 11/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Đình Khánh (SN 1987, Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) về tội “Giết người”. Khánh là nghi phạm giết 4 người trong một gia đình ở xã Quang Trọng rạng sáng 7/5.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố Khánh về tội “Hủy hoại tài sản” và tiếp tục điều tra làm rõ nghi vấn Lý Đình Khánh có hành vi hiếp dâm.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, Khánh khai nhận, tối 6/5, Khánh đi xe máy về qua nhà chị Phương (SN 1983) thì dừng lại vào nhà trêu ghẹo, định giở trò đồi bại với chị Phương. Sau đó, chị Phương chống trả chạy thoát ra ngoài. Lập tức, Khánh vớ lấy con dao nhà chị Phương đuổi theo truy sát.

Chị Phương chạy đến nhà em dâu tên Coi để cầu cứu. Chị Coi ra mở cửa thì Khánh đuổi kịp chém chết chị Phương ngay ở cửa nhà.

Chứng kiến sự việc kinh hoàng, chị Coi vùng bỏ chạy thoát ra ngoài thì Khánh cầm dao đuổi theo truy sát nhưng không đuổi kịp. Nam thanh niên 31 tuổi chạy quay lại nhà chị Coi rồi vung dao chém chết hai con của chị là cháu Tiến (SN 2012) và cháu Uyên (SN 2016) rồi tiếp tục chém bà Dâm (SN 1932) bị thương nặng tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của chị Phương rồi bỏ trốn. Toàn bộ ngôi nhà gỗ lợp pro xi măng của chị Phương đã bị thiêu rụi.