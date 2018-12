Dở khóc dở cười với băng nhóm bịt mặt, hô “công an đây” khi cướp chiếu bạc

(Dân Việt) Đang đánh bài liêng ăn tiền với bạn, nhóm anh T. đã bị 3 đối tượng bịt mặt giả danh công an cướp tài sản.

Ngày 28/12, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quốc (SN 1988, trú tại phường Bạch Hạc, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Văn Đức (SN 1998, trú tại xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Văn Quốc (áo đỏ) và Đỗ Văn Đức (áo trắng) tại trụ sở công an.

Trước đó, ngày 5/12, Công an huyện Vĩnh Tường nhận được đơn trình báo của anh M.V.T (SN 1991, trú huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) về việc mình vừa bị cướp tài sản. Theo đơn trình báo, khoảng 14h cùng ngày, anh T. đang đánh bạc dưới hình thức chơi liêng ăn tiền với một số lái xe cùng đến mua gạch của Công ty gạch ngói trên địa bàn xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường.

Đến 16h30, có 3 đối tượng bịt mặt, cầm theo dao và túyp sắt bất ngờ ập vào hô “Công an đây”, đồng thời uy hiếp, đe dọa và yêu cầu nộp tiền, điện thoại cho chúng. Một số người không đồng ý nên đã bị nhóm đối tượng này dùng tuýp sắt đánh.

Do lo sợ các đối tượng đánh mình nên anh Thế đã đưa cho các đối tượng 1 chiếc ĐTDĐ và số tiền 15 triệu đồng, ngoài ra 1 số người khác đưa cho bọn chúng 2.500.000 đồng và 2 chiếc ĐTDĐ. Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng nhanh chóng lên xe ô tô tẩu thoát.

Tang vật thu giữ của vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng chính gây ra vụ cướp tài sản trên là Nguyễn Văn Quốc. Ngày 6/12, Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt giữ Quốc khi đối tượng đang lẩn trốn tại một tiệm cầm đồ có địa chỉ tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời điểm bắt giữ Quốc, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay vi phạm của hiệu cầm đồ trên, đồng thời thu giữ được các hung khí gây án gồm: 1 con dao quắm, 3 tuýp sắt, trong đó có 2 tuýp sắt có gắn dao.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Quốc khai nhận cùng với Đỗ Văn Đức và một đối tượng khác gây ra vụ cướp trên địa bàn xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường. Đức được cơ quan điều tra triệu tập và thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình ngay sau đó.

Hiện Công an huyện Vĩnh Tường đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.