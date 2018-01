Đợt lạnh khiến Trung Quốc xuống -41 độ C ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam?

(Dân Việt) Trung Quốc đang trải qua một đợt rét khủng khiếp, có nơi xuống đến âm 41 độ C và nó đã ít nhiều ảnh hưởng tới thời tiết Việt Nam.

Vùng núi phía bắc nhiều khả năng sẽ xuất hiện băng giá, mưa tuyết, đặc biệt là vào đêm nay (Ảnh minh họa: Hồng Phú).

Mới đây, báo chí đưa tin, Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng của một đợt rét khủng khiếp, nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống chỉ còn -20 độ C, một số nơi như Tân Cương giảm xuống đến -41 độ C.

Nhiều nơi thuộc khu vực phía bắc Trung Quốc như Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây… xảy ra những trận tuyết lớn, dày tới 2-8mm, thậm chí 12 - 15mm khiến giao thông tê liệt và gây thiệt hại lớn trên diện rộng.

Vậy, đợt không khí lạnh ở Trung Quốc có cùng luồng với đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc nước ta? Và nó sẽ ảnh hưởng tới thời tiết Việt Nam như thế nào?

Liên quan đến vấn đề này, chiều 9/1, ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Phòng Dự báo Khí tượng Hạn vừa - Hạn dài (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) cho hay, đợt không khí lạnh gây rét khủng khiếp ở Trung Quốc có cùng luồng với đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc nước ta.

Theo ông Hòa, đợt không khí lạnh này có nguồn gốc từ áp cao lạnh Siberi. Trung tâm của khối áp cao này trong mùa đông luôn tồn tại trong khu vực từ 40 đến 60 độ vĩ bắc.

“Các sóng lạnh sau khi tràn qua Trung Quốc thì lan dần xuống Việt Nam. Đến Việt Nam là khu vực vĩ độ thấp hơn (khu vực nhiệt đới), khối không khí lạnh này đã giảm dần cường độ nên khiến nhiệt độ không giảm mạnh như được tại Tân Cương – Trung Quốc”, ông Hòa thông tin.

Ông Hòa cho biết thêm, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất trên khu vực Bắc Bộ sáng nay giảm xuống từ 8 đến 11 độ C, vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) giảm xuống 3,7 độ C và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống -0,3 độ C. Thời tiết có mưa khiến cảm giác rét lại càng thêm tê tái.

Đến trưa chiều nay, mưa giảm hơn nhưng nhiệt độ vẫn trong ngưỡng thấp, dao động từ 13 đến 16 độ C; phía đông Bắc Bộ bao gồm cả Thủ đô Hà Nội còn không vượt quá 15 độ C, rét đậm, rét hại kéo dài suốt cả ngày.

Phó Phòng Dự báo Khí tượng Hạn vừa Hạn dài đánh giá, đây là đợt rét đậm, rét hại điển hình tại các tỉnh miền Bắc. Trời nhiều mây, có mưa suốt cả ngày, nhiệt độ thấp với ngưỡng chênh lệch giữa ngày và đêm ít.

Về khả năng tuyết rơi, ông Hòa nhận định: “Với nền nhiệt dự báo, những khu vực vùng núi phía bắc khả năng cao xuất hiện băng giá và không ngoại trừ có thể xuất hiện mưa tuyết, đặc biệt là vào đêm nay”.