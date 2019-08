Dự báo thời tiết nghỉ lễ 2/9: Bão số 4 khiến miền Bắc và miền Trung mưa lớn

(Dân Việt) Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, miền Bắc và miền Trung có mưa to đến rất to; miền Nam ngày mưa nắng đan xen, chiều tối đến đêm có mưa dông.