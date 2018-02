Gần 200 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết

(Dân Việt) Số người tử vong vì tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 giảm so với dịp nghỉ Tết Đinh Dậu năm 2017.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Lâm Đồng

Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mồng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông (chưa bao gồm 78 vụ va chạm giao thông) khiến 195 người tử vong; 199 người bị thương.

So với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 150 vụ (-41%), giảm 8 người chết (-4%), giảm 218 người bị thương (-52%).

Theo Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra, có 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Cà Mau. Cụ thể, vào lúc 18h30 phút ngày 16/2, tại tuyến đường hành lang ven biển phía nam, thuộc ấp Hà Phúc Ứng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương, 2 xe mô tô bị hư hỏng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, số lượt phản ánh đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã giảm đáng kể so với tết những năm trước, với tổng số hơn 150 lượt phản ánh. Người dân chủ yếu phản ánh về tình trạng nhà xe tự ý tăng giá vé xe khách, nhồi nhét và chèn ép hành khách; tăng giá trông giữ xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở quá số người đi định…

Sau khi nhận phản ánh, lực lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều trường hợp nhà xe vi phạm chở quá số người, vi phạm các quy định về vận tải hành khách. Lực lượng thanh tra giao thông và các bến xe tại địa phương cũng xử lý nghiêm các nhà xe thu giá vé cao so với quy định, hoạt động không có phù hiệu hoặc không có phiếu xuất bến.

Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia cho biết thêm, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất trên toàn quốc được duy trì ổn định, thông suốt, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với 7 ngày Tết Đinh Dậu 2017, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Đặc biệt, không xảy ra các vụtai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách, ít xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính.

Năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết; việc đổi mới, cải tiến phương thức bán vé tạo thuận tiện cho hành khách, giảm áp lực cho hành khách khi mua vé.