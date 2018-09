Hà Nội: Người đàn ông người nước ngoài tử vong trên vỉa hè

(Dân Việt) Người dân lưu thông trên đường trục bắc nam Quốc Oai phát hiện người đàn ông người nước ngoài nằm bất động, cách đó khoảng 10m là chiếc xe máy hư hỏng.

Người đàn ông nước ngoài tử vong trên vỉa hè. Ảnh: T.N

Vụ việc xảy ra vào sáng 29/9, tại Km 16+400, tuyến đường trục bắc nam Quốc Oai, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội.

Theo người dân, vào thời điểm trên, họ đi qua tuyến đường trục Bắc Nam Quốc Oai phát hiện người đàn ông người nước ngoài nằm bất động trên vỉa hè. Khi lại gần kiểm tra, người dân thấy nạn nhân đã tử vong nên thông báo cho cơ quan chức năng.

Khu vực xảy ra vụ việc là tuyến đường đang hoàn thiện. Sau khi thi thể người đàn ông được phát hiện, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn xác nhận sự việc và cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ việc, công an xã đã ra bảo vệ hiện trường. “Hiện tại, công an huyện đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ xem nạn nhân tử vong do tai nạn hay do nguyên nhân khác”, ông Tuấn thông tin.

Ghi nhận của phóng viên, nạn nhân tử vong là nam giới, khoảng ngoài 30 tuổi. Cách vị trí nạn nhân tử vong khoảng 10m là chiếc xe máy màu đen bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ bắn ra đường. Đoạn đường xảy ra vụ việc đang thi công, hoàn thiện các hạng mục phụ, đầu đoạn đường có biển thông báo và cảnh báo người dân đi chậm. Trên tuyến đường có một khối bê tông lớn chắn ngang đường.