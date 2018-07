Hai nữ đại gia giúp ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ như thế nào?

(Dân Việt) Nhờ trợ giúp của hai nữ doanh nhân, hai ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã tổ chức đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Ông trùm đường dây đánh bạc Nguyễn Văn Dương và nữ doanh doanh Lưu Thị Hồng (phải).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã tống đạt Kết luận điều tra vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet qua game bài Rikvip/Tip.club, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.

Trong đó, Đỗ Bích Thủy (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt – sau đây gọi là Công ty Nam Việt) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đưa hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, khi Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc công ty VTC Online) hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Thủy đồng ý.

Sau khi ký hợp đồng, Thủy giao cho Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt) chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài RikVip/Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến và giúp Phan Sào Nam quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Sau đó Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm, người hưởng Thụ là Đỗ Bích Thủy.

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của Thủy đã đủ yếu tố cấu thành hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Thủy đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, đồng thời tự nguyện nộp lại 50 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Vì vậy, cơ quan điều tra đã đề nghị giai đoạn truy tố xét xử, các cơ quan tố tụng xem xét lượng hình.

Đối với Lưu Thị Hồng, cơ quan điều tra xác định, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC), Hồng đã ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài RikVip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đánh bạc.

Trong thời gian được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng game bài RikVip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đưa 600 triệu tiền Tết cho một cựu lãnh đạo C50 (hiện đã tử vong).

Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của Hồng đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đưa hối lộ”. Hành vi của nữ doanh nhân cần được xử lý nghiêm để đảm bảo răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị can Hồng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và phạm tội lần đầu nên cơ quan điều tra đề nghị trong gia đoạn truy tố xét xử cơ quan tố tụng xem xét giảm trách nhiệm hình sự.