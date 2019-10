Camera ghi lại hình ảnh chiếc Mercedes trước khi gặp nạn khiến 3 người tử vong

(Dân Việt) Camera an ninh của quán karaoke đã ghi lại cảnh lúc 3 nạn nhân lấy xe ra về. Kể từ thời điểm đó, người thân mất liên lạc với cả 3 người.

Chiếc xe Mercedes chứa 3 thi thể được trục vớt lên bờ.

Theo điều tra của Công an tỉnh Tiền Giang, tối ngày 30/9, Phạm Phú Dân An (sinh năm 1994), Phạm Phú Dân Khánh (sinh năm 1999) và Trần Ngọc Hoa Trâm (sinh năm 1995, vợ An) cùng ngụ TP. Mỹ Tho đến quán karaoke X.O (thuộc ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để hát cùng 4 người bạn.

Đến 1h45 ngày 1/10, cả 3 lên xe Mercedes biển kiểm soát 63A 11169 ra về theo hướng quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang. Camera an ninh của quán đã ghi lại cảnh lúc 3 nạn nhân lấy xe ra về. Kể từ thời điểm đó, người thân mất liên lạc với cả 3 người. Dù người thân cùng bạn bè của các nạn nhân đã nỗ lực tìm kiếm nhưng tung tích của 3 người vẫn bặt vô âm tín.

Đến sáng ngày 2/10, người dân phát hiện chiếc xe Mercedes nằm lật ngửa dưới rạch Bà Ngọt (gần Quảng trường Trung tâm tỉnh, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang đã được huy động đến hiện trường để trục vớt chiếc xe, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Do khu vực xe lao xuống rạch vắng vẻ, ít người qua lại nên lúc xảy ra tai nạn không ai phát hiện các nạn nhân.

Đến khoảng 13h30 ngày 2/10, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe Mercedes và tìm thấy 3 thi thể bên trong.

Theo người nhà nạn nhân, thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng, chị Trâm đang mang thai gần 8 tháng.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Kết quả khám nghiệm tử thi các nạn nhân tử vong do ngạt nước.