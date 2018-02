Hết phòng hát, người đàn ông rút dao đâm chết chủ quán

(Dân Việt) Quán đông khách, không còn phòng hát thì xảy ra mâu thuẫn giữa các khách, ông chủ quán đứng ra giải quyết thì bị đâm tử vong.

Quán Karaoke nơi xảy ra sự việc trên.

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, đã bàn giao 3 nghi can và hồ sơ vụ án mạng xảy ra trước quán Karaoke ở xóm 3, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, khởi tố bị can.

Trước đó, tối 18/2 (mồng 3 Tết) ba anh em ruột gồm Phạm Văn Cường (28 tuổi), Phạm Văn Thông (23 tuổi) và Phạm Văn Hồng (22 tuổi, cùng trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương) ăn nhậu, uống bia rượu rồi rủ nhau đến quán Karaoke Tấn Phát có địa chỉ tại xóm 3, xã Thanh Chido anh Lê Trung Tâm (41 tuổi) làm chủ.

Tuy nhiên, khi đến quán do khách đông không còn phòng hát. Ba anh em đã mâu thuẫn với một vị khách khác và rút dao đòi chém người này.

Lúc này, anh Tâm chủ quán đang đi chúc Tết nhận được điện thoại của nhân viên nên trở về quán để giải quyết sự việc.

Sau đó, giữa nhân viên quán và Thông có mâu thuẫn, Thông bị đánh vào đầu. Hai bên xô xát nhau, Cường dùng dao đâm vào người anh Tâm khiến anh gục xuống. 3 anh em Cường lên xe máy bỏ chạy về nhà và đưa Thông ra trạm y tế xã chữa vết thương.

Anh Tâm được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do bị thương nặng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an huyện Thanh Chương đã thanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cơ quan chức năng truy bắt được Thông và Hồng. Riêng Cường bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sau đó đã đến công an để đầu thú.

Hiện vụ án, đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.